盘和林

原标题：【光明论坛】让网络经济更好为实体经济赋能

国家统计局日前发布信息，2022年我国经济发展新动能指数（以2014年为100）为766.8，比上年增长28.4%。以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的新动能持续集聚成长，经济活力不断释放，创新驱动深入推进。其中，网络经济指数增长最快、表现尤为活跃。据测算，2022年网络经济指数达2739.0，比上年增长39.6%，其增速远高于其他新动能产业。网络经济不仅已成为推动我国经济转型、实现高质量发展的重要抓手，而且通过和实体经济结合，能有效为实体经济赋能，从而增强实体经济创新力、提高实体经济运行效率，最终推动经济整体实现跨越式发展。

网络经济发展活跃受益于新型基础设施的投入。基建投资促发展一直是中国经济的重要特色，过去，“铁公基”这类传统基建项目不断给中国经济提供增量。为继续以基建拉动内需，也为了改善网络经济运行的外部环境，政府基建及时调方向、补短板，以诸如东数西算、算网融合、5G网络等为代表的新型基建逐渐取代传统基建，成为拉动内需的主要引擎。和传统基建不同，新型基建投资有效性强，对经济新动能的撬动作用显著。故而，数字、网络基建改善了网络经济运行的环境，诸如大数据、云计算服务商、数据中心建设、ICT设备供应商、智慧城市解决方案提供商等都将因此而获益，为网络经济提供了增量。

网络经济发展活跃受益于传统企业数字化转型。今年年初，我国组建国家数据局，推动数字经济发展，主导企业转型，我国还发布《数字中国建设整体布局规划》，提出“2522”的整体框架。党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。数实融合，数字化转型成为传统企业高质量发展、转型升级的重要突破口。对于传统企业，数字化转型会产生两个效果：一个是提质增效降本，能够让传统企业效率更高，更好地服务客户，另一个是借助网络经济的流量赋能，打通和拓展传统企业的销售渠道。另外，随着数据要素重要性不断提升，未来企业还能通过数据要素流转和算法挖掘，从数据中获取新的价值，从而实现多元化发展。诸如，南方电网就以电力数据和个人、企业征信结合，提升了数据应用价值。凡此种种，传统企业数字化转型为网络经济带来了新的增量，而网络经济也通过数实融合实现了流量变现。

网络经济发展活跃受益于平台经济的复苏。2022年底，中央经济工作会议指出：“要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。”今年，经历过规范的平台企业大放异彩，对网络经济发展产生了锦上添花的效果。平台经济是高效的协作组织方式，相比于企业这种多层级的生产协同组织方式，平台经济更加扁平，有效减少了商品流通和服务的中间环节，让产品和服务能够更加直接地抵达用户，降低用户成本，实现了网络规模效应。与此同时，平台企业也积极创新，不断地打破行业边界。比如，过去的电商平台主要起到对接供需双方的作用，如今，电商延伸出了直播带货、内容电商、个性化推荐、AI推荐等多种创新的电商模式。不仅仅在C端（消费者、个人用户端）以新模式、新业态来创新，也在B端（企业用户、商家端）积极对接中小企业数字化转型需求，以标准化的数字化转型解决方案为中小企业解决数字化转型难题。

新业态、新模式的涌现助力网络经济。比如跨境电商的崛起，就很好地带动了网络经济的爆发。我国已累计设立165个跨境电子商务综合试验区，形成了陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。这不仅为中国企业提供了更广阔的市场，也为全球消费者带来了更多的选择。除此之外，网络经济中其他新的创新内容也不断涌现，前几年的分布式金融，今年的大语言模型，都为网络经济发展提供了巨大增量。

由此可见，网络经济在中国经济高质量发展中的重要性正在不断提高。对于网络经济，政策将继续通过完善硬件基础设施和软件法治规则的方式来为其发展保驾护航，可以预见，网络经济将继续保持高速增长，为中国经济发展不断注入强劲动能。

（作者：盘和林，系浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员，工信部信息通信经济专家委员会委员）

(责编：杨曦、陈键)

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