马爱平 张景阳

原标题：库布其书写大漠绿色传奇

苍穹下，位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗的库布其沙峰绿谷生态区，由5600株沙地柏种下的“绿色中国梦”5个大字耀眼醒目，仿佛在诉说着库布其的传奇故事。

30多年前，库布其沙漠风沙滚滚、赤地千里、不见飞鸟、树木罕见。库布其人勇担使命、不畏艰辛、久久为功，30多年后，1.41万平方公里的库布其沙漠，有三分之一披上了“绿装”。科技部对近20年来沙漠变化进行了遥感分析，证明了库布其沙漠约1/3的面积已经得到了绿化，核心治理区域的植被覆盖面已达到了65%，较10年前增长了30%以上。

“不久前，我访问了这片非凡的土地。我亲身目睹了令人瞩目的社会、经济和生态恢复成就，这为全球坚定抗击土地退化、荒漠化树立了鼓舞人心的榜样。”联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德振奋地表示。

尊重自然，在实践中系统施策

这个世界瞩目的绿色奇迹，究竟是怎样发生的？治沙绝非平常事。实践证明，没有新机制、新技术、新模式，无法取得库布其规模化的治沙成就。

“必须尊重自然规律，在实践探索中系统施策，在库布其沙漠治理过程中，按照先易后难、由近及远、锁边治理、分区治理、整体推进的工作思路，坚持生物措施与工程措施相结合、重点防治与区域防治相结合，生态状况实现了从严重恶化到整体遏制，再到现在的全面逆转。”鄂尔多斯市副市长孔繁飞总结道，库布其防沙治沙的经验包括“锁边”治理、“切隔”治理、“点缀”治理、“封闭”治理、“改良”治理。

“‘锁边’治理，主要依托三北防护林、天然林资源保护、京津风沙源治理、重点区域绿化等国家和地方林业重点生态工程建设，在沙漠边缘建设乔灌草锁边林带，阻止沙漠扩展蔓延。‘切隔’治理，依托季节性河流和修建的穿沙公路，将沙漠切割成块，分区治理，建成一道道绿色的生态屏障，控制沙漠的扩展。”孔繁飞进一步解释道。

理念创新、技术创新、机制创新、模式创新……治沙一天不止，创新一日不停，苟日新、日日新、又日新的持续创新，起到了杠杆撬动、催化哺育、平台支撑作用，让库布其从30多年前的“死亡之海”变成了新时代的沙漠绿洲。

科技是库布其防沙治沙利器

从不毛之地到“绿色名片”，科技引领、产业治沙是库布其模式的核心竞争力。库布其治沙的关键技术，在6000多平方公里的沙漠中绘就了“绿水青山”的长卷。

“沙漠里种活一棵树的艰难程度不亚于养活一个孩子，种树三分种、七分养，每个环节都是一道道难题。”在库布其生态治理区，亿利治沙工程师田旺向记者演示了他们最常用的植树技术——微创气流植树技术，一个人在沙地冲出深度约1米的孔洞，另外一个人快速将苗条插入孔内，使苗条与沙土层紧密结合，挖坑、栽树、浇水3个步骤一次性完成，栽一棵苗木仅需10秒，成活率达90%以上。

今年是田旺入职的第十个年头，他和团队在库布其沙漠里种下了近4000万株、200多万亩树苗。

“必须坚持科技创新，不断提高防沙治沙工作成效。在几十年的防沙治沙中，鄂尔多斯市委市政府不断加强与中国科学院等国内外权威院所合作，探索推出大坑整地、做水栽植、覆膜造林、打孔深栽、低压水孔造林等创新技术，累计取得290多项治沙科技创新成果，科技治沙在荒漠化防治中扮演着越来越重要的角色，也成为我们播撒绿色希望的强大支撑。”孔繁飞表示。

黄河奔涌，黄沙安卧。以往，从库布其这根“弓上的弦”射出去的，是肆虐多地的风沙之箭。今天，风沙之箭变成绿色之箭，逼退“沙魔”，造福四方。

库布其沙漠治理，生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的重要发展理念，为世界防治荒漠化开出了“中国良方”，为实现土地退化零增长目标提供了“中国方案”，为推进人类可持续发展贡献了“中国经验”。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经