证监会：证券交易所调降融资保证金比例 支持适度融资需求
2023年08月28日09:12 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会消息，为落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排，促进融资融券业务功能发挥，更好满足投资者合理交易需求，经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。
据介绍，近年来，融资融券业务稳健运行，交易机制持续优化，证券公司合规风控水平持续提升，投资者理性交易和风险防控意识明显增强。截至2023年8月24日，场内融资融券余额15678亿元，保证金比例维持较高水平，业务整体风险可控。在杠杆风险总体可控的基础下，适度放宽融资保证金比例，有利于促进融资融券业务功能发挥，盘活存量资金。
证监会表示，本次调整同时适用于新开仓合约及存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。投资者应当继续秉持理性投资理念，根据自身风险承受能力，合理运用融资融券工具。证监会将督促证券公司切实加强风险管理，做好投资者服务，保护投资者合法权益。
(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会：统筹一二级市场平衡 优化IPO和再融资监管安排
- 人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会消息，为完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏，证监会作出以下安排： 一是根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。 二是对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。…
- 评论
- 关注