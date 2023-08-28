三北工程研究院揭牌成立
2023年08月28日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月27日，三北工程研究院在位于内蒙古磴口县的中国林科院沙漠林业实验中心正式揭牌成立。
据悉，三北工程研究院将以中国林科院沙林中心和荒漠化所为骨干科研力量，以建成集聚国内外防沙治沙产学研用的重要平台和展示我国防沙治沙新技术新模式的重要窗口为目标，集聚国内外优秀人才，打造“三北”工程研发平台和高端智库。三北工程研究院将围绕“三北”工程实施过程中的痛点和难点问题，强化基础理论和关键技术研发，建立科技创新示范区，大力推进科技成果推广应用，为“三北”等国家重大生态工程建设提供科技支撑。
(责编：杨曦、吕骞)
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