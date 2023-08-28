中国互联网络信息中心8月28日在京发布

第52次《中国互联网络发展状况统计报告》

报告显示，截至2023年6月

我国网民规模达10.79亿人

较2022年12月增长1109万人

互联网普及率达76.4%

各类互联网应用持续发展

即时通信、网络视频、短视频用户规模

分别达10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人

数字化产品及服务加速发展，促使网民数字技能水平稳步提升

至少掌握一种初级数字技能的网民占整体比例为86.6%

60岁及以上网民、农村网民等重点群体逐步掌握数字技能

记者：王思北

编辑：彭红、赵怡宁

设计：尹一如

新华社国内部出品

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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