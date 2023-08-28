我国10.79亿网民共享美好数字未来
2023年08月28日14:42 | 来源：新华社
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中国互联网络信息中心8月28日在京发布
第52次《中国互联网络发展状况统计报告》
报告显示，截至2023年6月
我国网民规模达10.79亿人
较2022年12月增长1109万人
互联网普及率达76.4%
各类互联网应用持续发展
即时通信、网络视频、短视频用户规模
分别达10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人
数字化产品及服务加速发展，促使网民数字技能水平稳步提升
至少掌握一种初级数字技能的网民占整体比例为86.6%
60岁及以上网民、农村网民等重点群体逐步掌握数字技能
记者：王思北
编辑：彭红、赵怡宁
设计：尹一如
新华社国内部出品
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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