新华社北京8月28日电（记者王思北）中国互联网络信息中心28日在京发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。

报告指出，数字基础设施建设进一步加快，资源应用不断丰富。截至今年6月，我国域名总数为3024万个，IPv6活跃用户数达7.67亿，互联网宽带接入端口数量达11.1亿个，光缆线路总长度达6196万公里。移动互联网应用蓬勃发展，国内市场上监测到的活跃APP数量达260万款，进一步覆盖网民日常学习、工作、生活。

“今年上半年，我国各类互联网应用持续发展，多类应用用户规模获得一定程度的增长。”报告称，截至6月，即时通信、网络视频、短视频用户规模稳居前三，分别达10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人，用户使用率分别为97.1%、96.8%和95.2%。同时，网约车、在线旅行预订、网络文学的用户规模较2022年12月分别增长3492万人、3091万人、3592万人，增长率分别为8.0%、7.3%和7.3%，成为用户规模增长最快的三类应用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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