9月1日起，宁波实施境外旅客购物离境退税政策
2023年08月28日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，近日，宁波市人民政府根据《财政部关于实施境外旅客购物离境退税政策的公告》（财政部公告2015年第3号）、《海关总署关于境外旅客购物离境退税业务海关监管规定的公告》（海关总署公告2015年第25号）和《国家税务总局关于发布<境外旅客购物离境退税管理办法（试行）>的公告》（国家税务总局公告2015年第41号）有关规定，就其境外旅客购物离境退税政策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案。现予以备案。
宁波市自2023年9月1日起，按上述公告规定实施境外旅客购物离境退税政策。
(责编：王震、吕骞)
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