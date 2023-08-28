新华社郑州8月28日电 题：科技 帮扶 合作——第五届中国粮食交易大会观察

新华社记者刘金辉、魏玉坤、马意翀

第五届中国粮食交易大会8月26日至28日在河南省郑州市举行，共成交及意向签约各类粮油1575万吨、各类粮油机械1518台（套），总金额558.8亿元。记者在会场走访发现，科技、帮扶、合作成为本届大会的热门词汇，从中可触摸到我国粮食产业高质量发展的强劲脉动。

科技助力粮食产业高质量发展

粮食交易大会是粮食科技交流的盛会。在粮油机械设备展区，三维粮库VR体验、粮食智能质检系统、仓储远程监管系统等高科技产品吸引了众多参观者。

在中华粮网三维粮库VR体验区，观众戴上VR眼镜，可以沉浸式体验大型粮库的管理，点击手柄上的相应按钮，各个粮仓储存的粮食品种、收储时间、库存数量一目了然，推开仓门，走进粮仓，点击各点位的传感器会显示温度、湿度等数据。除了信息同步展示，操作人员还可以对粮库内的物联网设备进行远程控制，使三维虚拟空间同现实空间的物联网设备同步运转。

中华粮网的工作人员告诉记者，这是他们开发的智能粮库管理系统的一部分，目前，全国许多粮仓都在使用数字孪生技术，让粮库管理更加智能化、可视化、简洁化，提高工作效率，保障粮食安全。

“为粮食插上‘科技的翅膀’，让粮食生产、储存、质检更高效是粮食产业高质量发展的必经之路。”安徽高哲信息技术有限公司副总经理朱道国介绍，作为一家国家级高新技术企业，公司建立了一个拥有10亿个原粮颗粒和8000TB图像数据的多谷物实验室，并推出谷物品质分析仪等产品，为粮食产业提供智能化一站式解决方案。

帮扶脱贫地区优质农产品对接市场

本届粮食交易大会期间同步举行了第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会，开展中央和国家机关定点帮扶县农副产品产销对接活动，免费展示展销全国脱贫地区优质特色粮油等农副产品，帮扶脱贫地区优质特色农产品对接大市场。

在河南光山县的展台前，产自大别山区的山茶油备受关注。该县联兴油茶公司带着与华南理工大学王永华教授团队合作研发的山茶甘油二酯油亮相展销会。公司总经理陈海霞说，公司拥有3万亩油茶种植基地和占地100多亩的油茶加工厂，通过“油茶+土地流转+劳务用工”的方式带动当地村民致富，常年带动3000余名村民就近就业。

本届展销会不仅把展区最佳位置留给22个省（区、市）的388个脱贫县、786家企业，还组织了18场脱贫县农副产品现场推介，安排了18场企业直播带货，努力打通消费帮扶产销对接“最后一公里”。

在直播带货区有5个直播间开放，各地轮流进行直播推广。新疆优质农产品产销服务中心的贺娇龙直播1个多小时卖出了100多万元的米面油。

“我们新疆的红花籽油和奇台面粉很受欢迎，非常感谢大会提供了一个这么好的平台。”贺娇龙说，“近年来新疆不断加强农业全产业链及品牌建设，不断加大线上线下的推广力度，促进了相关农产品销售，带动众多农民增收致富。”

推动粮食产业全链条合作

本届大会吸引了约2600家企业参展，举办了项目投资和招商引资专场推介签约会，为企业对接合作提供了机会和空间。

从各地展销的产品来看，主产区正在从“卖原粮”向“卖产品”“卖品牌”转型，从“大粮仓”向“大厨房”转型，从田间到餐桌全产业链条的增值潜力被不断挖掘。

山东华瑞集团展示了其生产的烘焙粉、有机婴幼儿混合营养面、果蔬粉等一系列高端面粉。集团董事长侯居良说，粮食交易大会为企业打造了精准对接粮食产品市场需求的重要平台。他们与优秀同行进行了深入交流和签约合作，以进一步调整优化粮食产品生产加工结构，更好满足市场需求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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