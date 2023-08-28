新华社北京8月28日电 题：从计划执行报告看下半年经济工作着力点

新华社记者陈炜伟、严赋憬

受国务院委托，国家发展改革委主任郑栅洁28日向十四届全国人大常委会第五次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。

郑栅洁在报告中介绍，总的来看，全国两会确定的重点任务今年以来完成情况良好。下半年，要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

这份国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告分析指出，总的看，今年以来，我们坚持推动高质量发展，着力办好自己的事，科学精准实施宏观调控，坚定不移扩大内需，加大对经济恢复发展的必要支持力度，加强各类政策协调配合，努力畅通国民经济循环，经济呈现出回升向好的发展势头，经济增速在世界主要经济体中保持领先，展现出我国巨大的发展韧性和潜力。

报告分析，当前我国经济运行好转主要是恢复性的，增长的内生动力还不强，发展环境充满不确定性，经济运行持续回升的基础仍不稳固。从国际看，外部环境更为复杂严峻。从国内看，国内需求不足，一些企业经营困难，部分重点领域风险隐患有所积聚，民生保障和改善难度加大。

围绕下半年需要重点抓好的工作，郑栅洁表示，要加大宏观政策调控力度，强化各类政策协调配合，加强逆周期调节和政策储备。积极扩大国内需求，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。调动民间投资积极性，出台实施有针对性的激励民间投资政策。

报告提出，大力推动现代化产业体系建设。持续深化改革开放，进一步完善市场准入负面清单制度，切实优化民营企业发展环境，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，解决拖欠企业账款问题。加快建设更高水平开放型经济新体制，多措并举稳住外贸外资基本盘。因地制宜推动区域协调发展，加大区域重大战略实施力度。深入推进环境污染防治，积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。

在防范化解重点领域风险方面，报告指出，加强风险预警和妥善处置，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策用好政策工具箱，优化供地结构，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。增加保障性住房供给，支持地方政府和企业加大保障性租赁住房建设。有效防范化解地方债务风险，落实好一揽子化债方案。稳妥处置金融领域风险，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

面临困难挑战，做好民生保障尤为重要。郑栅洁在报告中提出，要加大民生保障力度。强化落实就业优先政策，着力促进青年等重点群体就业，持续做好就业困难人员、残疾人等就业帮扶。持续促进居民增收，扩大中等收入群体，鼓励地方合理提高最低工资标准，加大困难群众社会救助兜底保障力度。提高公共服务和社会保障水平，解决好群众急难愁盼问题。全力做好洪涝等灾害防范和抢险救援工作，切实做好灾后恢复重建工作。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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