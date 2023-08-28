我国将加力提效实施好积极的财政政策
2023年08月28日21:40 | 来源：新华网
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新华社北京8月28日电（记者申铖、王雨萧）国务院关于今年以来预算执行情况的报告28日提请十四届全国人大常委会第五次会议审议。报告指出，今年以来，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。下一步，将加大宏观政策调控力度，加力提效实施好积极的财政政策。
受国务院委托，财政部部长刘昆当日向全国人大常委会会议作上述报告时表示，总的看，今年以来预算执行情况总体平稳，有力保障了党中央、国务院重大决策部署贯彻落实。同时，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，对此我们高度重视，将积极采取措施加以解决。
刘昆介绍，下一步，将加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
报告提出，将加力提效实施好积极的财政政策。加强财政经济运行监测和形势分析，密切跟踪地方和部门预算执行情况，用好财政资金直达机制，合理加快财政支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落地见效。今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会投资。加强专项债券项目储备和投后管理。落实好相关税费支持政策。加强财政、货币等政策的协调配合，更好发挥协同效应。
报告提出，下一步财政重点工作安排还包括支持做强做优实体经济、切实保障和改善民生、防范化解地方政府债务风险和进一步严肃财经纪律。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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