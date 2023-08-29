杜雨萌

原标题：国民经济持续恢复、总体回升向好 为实现全年目标打下良好基础

据新华社消息，8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议。

会议听取了宪法和法律委员会副主任委员何平作的关于增值税法草案修改情况的汇报。草案二审稿将现行有关政策规定上升为法律，充实完善小规模纳税人制度；细化明确简易计税的具体情形；进一步明确授权国务院制定专项优惠政策的范围和要求；明确规定纳税人有权自主选择留抵税额的处理方式；按照立法法的规定和税收法定原则的要求，进一步规范相关税收立法授权条款等。

在本次会议上，受国务院委托，国家发展改革委主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，今年以来，计划执行情况总体较好，国民经济持续恢复、总体回升向好，为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设，扎实推进经济社会发展绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。

郑栅洁还作了关于确保国家粮食安全工作情况的报告。报告介绍了近年来保障国家粮食安全开展的主要工作及取得的成效，指出我国粮食安全面临的主要问题和风险，提出下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设，大力落实藏粮于地，积极推进藏粮于技，加大农业保护支持力度，切实提升粮食调控能力，加快构建现代粮食产业和流通体系，不断提高多元食物供给能力，深入开展粮食节约减损行动。

此外，受国务院委托，财政部部长刘昆作了关于今年以来预算执行情况的报告。报告指出，今年以来，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。报告介绍了落实十四届全国人大一次会议预算决议情况，提出下一步要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，切实保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险，进一步严肃财经纪律。

刘昆另作了关于财政转移支付情况的报告。报告指出，近年来，中央财政通过优化支出结构，加大对地方转移支付力度。报告介绍了近年来转移支付管理制度改革和转移支付政策效能不断提高情况，提出了进一步完善财政转移支付的主要考虑，包括推动完善转移支付法律制度、建立健全转移支付分类管理机制、改进转移支付预算编制、加强转移支付分配使用和绩效管理、进一步推进省以下转移支付制度改革。

(责编：杨曦、陈键)

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