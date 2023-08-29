原标题：打通企业数字化堵点卡点：第二届828 B2B企业节开幕

8月27日，由华为云联合上万家伙伴共同发起的第二届828 B2B企业节拉开帷幕。今年的828 B2B企业节将围绕五大系列活动，为万千中小企业带来精细化商机对接。不仅带来一系列政策扶持，同时也将聚焦行业数字化所需最优产品，举办超1000场供需对接会，遍及20多个省100多个城市，预计覆盖20万中小企业，在此基础上200款产品将走进160多个创新中心，为区域中小企业创新发展赋能。

华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征表示 ，今天数字化的供需两端仍然存在巨大的天堑，828 B2B企业节的初心是希望联合产业界的伙伴一起，为企业数字化供需“架桥”“铺路”，让天堑变通途，让每一个客户都能在最合适的时间、用最短的路径、以最快捷的方式、在最恰当的时间找到最需要的方案。

新一轮AI浪潮正在加速千行百业的数智蝶变。张修征表示，今天的AI技术每个月都在激发数千家创新企业诞生，也正在打开全新的市场空间；AI加速落地千行百业，无论是传统产业还是新兴产业，每一个家庭的生活、每一个企业的生产，所有的环节可能都会被AI所渗透。

但当前的数字化供需两侧之间并不通畅，在数字化的需求侧，数千万中小企业一直面临着两大难题：一是无法精准诊断出自己的需求；二是无法高效精准地找到供给方。

华为云和伙伴们正是意识到了这一点，希望携手促进生态联合，更好地实现技术联创和能力外溢，实现供需更快更精准地对接。2022年，首届828 B2B企业节聚集上万伙伴、通过千余场企业活动、惠及10万家企业，而客户端的数字化需求也整体实现了140%的增长。

今年，第二届828 B2B企业节通过生态共筑企业应用一站购平台，在全国各地围绕商机对接、优品优惠、专业赋能等开展一系列行动，扎扎实实地打通供需，并将这种使命和能力化为寻常，让中小企业随时随地能享受到828的实惠和扶持。

张修征表示，希望把828 B2B企业节办成一个平台，让广大的生态伙伴们能够在上面开花结果，能够让万千中小企业很容易地获取他所需要的解决方案和服务。（来源：人民日报客户端广东频道）

(责编：曹淼、李源)

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