人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为夯实消费者权益保护工作基础，增强12315队伍法治思维能力和为民服务本领，持续提升全国12315平台处理效率和调解成功率，2023年7月-10月，市场监管总局举办第二届全国市场监管 12315技能大比武（以下简称大比武活动）。大比武活动由市场监管总局执法稽查局主办，中国工商出版社承办。

技能大比武立足12315工作实际，主要围绕《消费者权益保护法》《产品质量法》《食品安全法》《价格法》《广告法》等与市场监管投诉举报相关的法律法规，综合设置了在线答题、现场答题、案例剖析、数据分析等比赛内容，旨在以赛促学、以学促干，补短板、强基础、激活力，推动12315队伍能力大提升。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经