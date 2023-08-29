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中国环境与发展国际合作委员会2023年年会在京开幕

2023年08月29日14:54 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据生态环境部消息，8月28日，中国环境与发展国际合作委员会（以下简称国合会）2023年年会在北京开幕。本次年会的主题为“绿色赋能高质量发展，推动人与自然和谐共生的现代化”。

生态环境部部长、国合会中方执行副主席黄润秋指出，人与自然是生命共同体，坚持人与自然和谐共生是实现可持续发展的内在要求。中共十八大以来，中国把生态文明建设摆在治国理政的突出位置，用生态文明理念指导发展，实施有力举措行动，积极参与全球环境治理，推动生态文明建设取得举世瞩目的巨大成就，为共建清洁美丽世界贡献了中国智慧、中国力量。

黄润秋强调，中国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，将站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以高品质生态环境支撑高质量发展，在绿色低碳转型中推动发展实现质的有效提升和量的合理增长。坚持以实现减污降碳协同增效为总抓手，加快推动经济社会发展绿色化、低碳化。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。坚持底线思维，强化环境风险预警防控和突发事件应急处置，筑牢生态安全屏障。坚持改革创新，着力构建现代环境治理体系。坚持合作共赢，深度参与全球环境与气候治理。

黄润秋表示，过去一年国合会紧扣“绿色赋能高质量发展”年度主题，开展政策研究和交流活动，有力服务中国环境与发展事业，为全球可持续发展贡献了中国方案。希望国合会立足中国新时代生态文明建设和联合国2030年可持续发展议程的需要，以高水平中外联合研究为抓手，服务好中国加快推进人与自然和谐共生的现代化，持续推动全球绿色、包容、高质量发展。围绕积极稳妥推进“双碳”工作、加快发展方式转型、深入推进生态环境治理等重大课题，开展基础性、前瞻性、创新性研究，在推动美丽中国建设上有新作为。围绕气候变化、生物多样性丧失等全球性环境危机，深入开展对话研讨，促进中外政策交流与务实合作，在推动全球环境治理上有新成果。研究提出综合解决方案和实现路径，推进各方加强对话、增信释疑、弥合分歧，在推动2030年可持续发展议程上有新进步。

本次年会共设置3场全会和6个主题论坛，以线下方式举行。国合会中外委员、特邀嘉宾、中外专家和中外观察员以及其他中外来宾近500人参加会议。

(责编：杨曦、吕骞)
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