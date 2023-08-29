人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）由中卫市人民政府、中国通信工业协会数据中心委员会主办的宁夏（中卫）大数据产业高质量发展交流会暨2023云天大会招商推介会近日在北京举办。中国通信工业协会数据中心委员会新基建工作组组长张福林在会上表示，伴随需求的新一轮带动，中国数据中心市场将保持较快增长，未来将更加规范化、绿色化、精细化。

国家互联网信息办公室发布的报告显示，2022年，中国数字经济规模50.2万亿元，占GDP比重提升至41.5%。中国信息通信研究院预计，到2025年，中国数字经济规模将突破60万亿元。

张福林表示，最近几年，中国数字经济发展以10%左右的速度增长，数字经济增速高于全国GDP增速。在公有云快速增长、消费互联网创新、传统行业数据字转型带动下，未来几年中国数据中心业务市场增长有望加速。

他认为，未来中国数据中心产业将呈现出更加规范化、绿色化、精细化的发展特征。数据中心需求由C端向产业需求转变，算力形式也将由通用算力向异构算力转变。与此同时，全国一体化算力网络建设推进，将在一定程度上改变资源部署逻辑，“东数西算”集群区域将成为产业布局重点，西部地区能源优势将逐步显现。

会上，中卫市委常委、副市长，中卫工业园区党工委书记郭爱迪表示，按照国家构建全国一体化算力网络协同创新体系要求，中卫市历经多年不懈努力，云计算和大数据产业从无到有、从小到大，呈现集聚发展态势。中卫市目前已建成国家级数据中心集群，成功跻身“全国一体化算力网络国家枢纽”八大节点，被列入国家十大数据中心集群，获批国家(中卫)新型互联网交换中心。

中卫市投资促进服务中心主任李存斌提到，中卫拥有全国规模最大的沙漠光伏大基地项目，全市新能源发电并网装机规模达8.8GW，日照3000小时，太阳能和风力发电得天独厚。在中卫市云计算和大数据发展局副局长马振钧看来，当地发展云计算和大数据产业具备独特的综合优势，包括气候环境适宜、电力能源富集等方面。

(责编：赵竹青、吕骞)

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