人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

专家：数据中心产业呈现规范化、绿色化、精细化特征

2023年08月29日16:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）由中卫市人民政府、中国通信工业协会数据中心委员会主办的宁夏（中卫）大数据产业高质量发展交流会暨2023云天大会招商推介会近日在北京举办。中国通信工业协会数据中心委员会新基建工作组组长张福林在会上表示，伴随需求的新一轮带动，中国数据中心市场将保持较快增长，未来将更加规范化、绿色化、精细化。

国家互联网信息办公室发布的报告显示，2022年，中国数字经济规模50.2万亿元，占GDP比重提升至41.5%。中国信息通信研究院预计，到2025年，中国数字经济规模将突破60万亿元。

张福林表示，最近几年，中国数字经济发展以10%左右的速度增长，数字经济增速高于全国GDP增速。在公有云快速增长、消费互联网创新、传统行业数据字转型带动下，未来几年中国数据中心业务市场增长有望加速。

他认为，未来中国数据中心产业将呈现出更加规范化、绿色化、精细化的发展特征。数据中心需求由C端向产业需求转变，算力形式也将由通用算力向异构算力转变。与此同时，全国一体化算力网络建设推进，将在一定程度上改变资源部署逻辑，“东数西算”集群区域将成为产业布局重点，西部地区能源优势将逐步显现。

会上，中卫市委常委、副市长，中卫工业园区党工委书记郭爱迪表示，按照国家构建全国一体化算力网络协同创新体系要求，中卫市历经多年不懈努力，云计算和大数据产业从无到有、从小到大，呈现集聚发展态势。中卫市目前已建成国家级数据中心集群，成功跻身“全国一体化算力网络国家枢纽”八大节点，被列入国家十大数据中心集群，获批国家(中卫)新型互联网交换中心。

中卫市投资促进服务中心主任李存斌提到，中卫拥有全国规模最大的沙漠光伏大基地项目，全市新能源发电并网装机规模达8.8GW，日照3000小时，太阳能和风力发电得天独厚。在中卫市云计算和大数据发展局副局长马振钧看来，当地发展云计算和大数据产业具备独特的综合优势，包括气候环境适宜、电力能源富集等方面。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家：数据中心产业呈现规范化、绿色化、精细化特征
　　人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）由中卫市人民政府、中国通信工业协会数据中心委员会主办的宁夏（中卫）大数据产业高质量发展交流会暨2023云天大会招商推介会近日在北京举办。中国通信工业协会数据中心委员会新基建工作组组长张福林在会上表示，伴随需求的新一轮带动，中国数据中心市场将保持较快增长，未来将更加规范化、绿色化、精细化。…
市场监管总局等七部门曝光七起危险化学品违法案件
　　人民网北京8月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、应急管理部、国家邮政局等7部门集中开展相关领域销售危险化学品专项治理，加大对违法犯罪活动的打击力度，查办了一批违法案件，侦破了一批刑事案件。 为有力震慑违法行为，充分发挥以案释法、教育警示和社会舆论监督作用，市场监管总局选取一批典型案例予以曝光。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部