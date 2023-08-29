人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）近日，鸿雁人才项目对接和成果转化推进会在内蒙古自治区包头市举行，20余项围绕内蒙古自治区重点产业和关键领域的人才合作、成果转化等项目现场签约。

本次项目对接和成果转化推进会是第十一届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨人才创新创业周活动中的一项重点内容，由自治区党委组织部、自治区人力资源和社会保障厅主办。

据了解，集中签约的项目包括内蒙古科技大学与中国环境科学研究院的黄河流域内蒙古段农田污染防治与非常规水回用人才培养与技术研究项目，呼和浩特和林格尔新区管委会与上海青年人才有限公司的青年教培基地和大学生就创基地建设项目，包头装备制造产业园区与江苏氢港新能源科技有限公司的氢能装备智能制造项目、乌兰察布察哈尔高新技术开发区管理委员会与北京数道算力科技有限公司的京蒙合作乌兰察布智算项目等，涉及生态环保、新能源、新材料、现代农牧业等重点领域及人力资源服务平台、博士工作站等多项平台合作。

“近3年，内蒙古科技大学已与中国环境科学研究院联合培养了5名硕士研究生。此次合作，会进一步加大人才培养力度，并在黄河流域内蒙古段的河套灌区、乌梁素海等地进行农田面源污染防治与非常规水回用方面的联合科技攻关及应用示范，进而以此为基础吸引更多国内外专家加入到我们的项目，全方位、多领域，深层次实现人才培养与科技创新的突破。”内蒙古科技大学副教授、给排水科学与工程系主任王志超说。

“这些人才、技术和项目的引进，将为书写中国式现代化内蒙古新篇章注入强劲的动力和蓬勃活力。”内蒙古自治区党委组织部副部长张秦表示。

(责编：赵竹青、吕骞)

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