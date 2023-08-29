人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）2023年“中国科学院-香港青年实习计划”结业仪式近日在中国科学院自动化研究所举行。本期实习活动为期6周，来自香港的16名大学生分别与中国科学院自动化研究所、计算机网络信息中心、软件研究所、数学与系统科学研究院、物理研究所、声学研究所的指导老师和同学结对，开展了大量学术交流活动和实验课程，深度参与所在实验室的科学研究工作，深入了解了相关领域的前沿技术和发展趋势。

“中国科学院-香港青年实习计划”是由中国科学院学部工作局、中国科学院港澳台事务办公室和香港特别行政区政府民政及青年事务局联合主办，智能科学与技术科普工作协作组和香港志愿者协会共同承办的青年学术交流活动，旨在帮助香港青年学生了解科学前沿、塑造科学思维、培养探索精神、增进创新自信。

为使参加活动的香港大学生更加深入地了解祖国的科技发展，感受老一辈科学家的爱国情怀和责任担当，本期活动还策划了“名师大讲堂”“感受中国科学院”“零距科学家”等环节，组织香港学生听取谭铁牛院士、蔡荣根院士、吴澄院士等科学大家的专题讲座；走进中国科学院院史馆、中国科学院科技成就展，了解我国科技事业发展历程；探访国家空间科学中心、空天信息创新研究院、空间应用工程与技术中心等科研院所和高能物理研究所高能同步辐射光源、力学研究所风洞实验室、国家天文台兴隆观测基地郭守敬望远镜等国家重大基础科学装置，亲身体验我国的科技发展前沿与态势。

此外，实习活动也组织学生参观了故宫博物院、国家体育场、中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、中国古动物馆和大熊猫馆等博物馆、博物院，开展了学昆曲、做金工、体验印刷术等文化交流活动，使参加活动的香港学生感受到了中华文明的博大精深和丰富多彩。

在结业仪式上，香港特别行政区政府驻京办事处副主任阮慧贤代表香港特别行政区政府民政及青年事务局高度评价本期活动取得的成果，对中国科学院及相关研究所的大力支持表示感谢。中国科学院学部工作局副局长杨永峰表示，希望参加活动的香港学生始终保持对科学的探索精神，不断追求真理、探索未知，在科学研究领域做出更好的成绩。

(责编：赵竹青、吕骞)

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