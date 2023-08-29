人民网8月29日电 8月26日，“算力互联·智领未来”2023年CCF全国高性能计算学术年会（CCF HPC China 2023）在青岛圆满落下帷幕。本届年会为期四天，吸引了来自政府、科研院所、高校等相关领域行业专家亲临现场。11场特邀报告、6场产业报告、46场主题论坛、30余场特色活动、4场“2023中国超算最佳应用”入围作品展示等精彩纷呈。

中国计算机学会唐卫清秘书长在年会致辞中表示，大会主论坛包括46个分论坛。除了高性能计算基础之外，还有生态、应用、教育等各个领域，涉及到高性能计算领域的方方面面，对促进学术技术、产业发展，包括行业发展会有重要作用，这也是符合计算机学会一直倡导的专业化、产业化、行业化、大众化、国际化、数字化、智能化等策略。

其中，生成式人工智能创新论坛主要聚焦以大模型、大算力、大数据为代表的生成式人工智能的发展现状与趋势；首届绿色算力论坛探讨了算力全生命周期的各个环节如何实施绿色化、低碳化，实现数据、算力和经济之间的平衡；第二届超算互联网与东数西算论坛从技术架构、产业发展、典型应用等多个维度出发，交流超算互联网与东数西算的发展现状、关键问题和未来趋势；第十届高性能计算教育论坛则面向国家算力经济建设带来的新发展机遇和对人才培养的需要，邀请专家展开研讨。

此外，年会还同期举办了“神威·国实杯”第七届国产CPC并行应用挑战赛总决赛奖项揭晓、CCF HPC China2023大会优秀论文及大会优秀论文提名公布、2023年度中国超算最佳应用评选结果揭晓等颁奖典礼。

据悉，本次大会由中国计算机学会主办，中国计算机学会高性能计算专业委员会、中国海洋大学、青岛海洋科技中心、齐鲁工业大学（山东省科学院）共同承办，青岛高新技术产业开发区管理委员会、青岛国实科技集团有限公司、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、中北大学、北京并行科技股份有限公司共同协办。

(责编：王震、吕骞)

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