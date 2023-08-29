新华社北京8月29日电 记者29日从工业和信息化部获悉，为全面准确把握产业技术现状，有效开展技术攻关、成果转化和先进适用技术推广，工业和信息化部印发《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》，明确到2025年，形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法，基本建立涵盖制造业各门类重点产业典型产品的技术体系，分类分级建立短板技术攻关库、长板技术储备库及先进适用技术推广库。

工业和信息化部有关负责人表示，意见提出2025年、2027年两个阶段目标。其中，到2027年，建成先进的制造业技术创新体系。技术体系全面应用于产业科技攻关、成果转化和新技术推广，有效指导地方制造业技术创新和产业集聚发展，有效引导企业建立先进的研发体系和科学的供应链管理体系，为制造业科技自立自强和高质量发展提供重要支撑。

这位负责人表示，技术体系可以用“1295”来概括，即按照产品生产流程或产品构成划分环节，构建1套环环相扣的技术体系分析框架，围绕产业技术供给和支撑2条主线，形成关键技术、物料、企业、研发设计工具、生产制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9张清单，依据技术成熟度和制造成熟度模型，对比国内外差距，形成5个评价等级。

下一步，工业和信息化部将深入建设和应用技术体系，进一步优化创新资源配置，支撑产业基础能力建设，打造体系化竞争新优势。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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