谢若琳 杨笑寒

原标题：多地出台举措优化民间投资环境 专家建议加强民企融资端支持

受国务院委托，国家发展改革委主任郑栅洁8月28日向十四届全国人大常委会第五次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。围绕下半年需要重点抓好的工作，报告指出，调动民间投资积极性，出台实施有针对性的激励民间投资政策。

今年以来，民间投资结构持续优化，一些领域民间投资显现了不少亮点。国家发改委数据显示，今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，上述民间投资增速均快于整体投资增速，反映出民间投资信心和投资动力整体较强。

国家发改委固定资产投资司副司长、一级巡视员韩志峰也表示，当前民间投资还面临几方面问题，从准入门槛看，有些民营企业参与投资意愿较强的项目，还存在一些不合理的门槛限制。从要素获取看，民营企业融资难、融资贵的问题仍然存在，有的民间投资项目还受到用地、用能等关键要素制约。

为进一步鼓励民间投资积极参与，近期，多地纷纷出台激励民间投资的举措，优化民营经济发展环境，消除“玻璃门”“旋转门”“卷帘门”等隐性壁垒。

例如，8月18日，山西省人民政府办公厅印发的《山西省优化市场准入激活民间投资的具体措施》提出，优化市场准入准营，激发社会投资特别是民间投资活力；8月28日，浙江省政府新闻办举行发布会，介绍《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》（以下简称《若干措施》）共5个方面32条措施。《若干措施》推出了“3个70%”的要素保障机制，包括浙江省“4+1”专项基金投向民间投资项目比重不低于70%等；此外，明确除法律法规和国家另有规定外，不得额外对民间投资主体设置准入条件。

明明表示，优化市场准入机制，可以营造公平竞争的市场环境，优化民营经济发展环境，将更好地增强民间资本的信心，调动民间投资积极性并充分释放民间投资的活力。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，放宽民间投资准入领域，加强项目推介与对接服务，可以为民间投资提供更加多样化的优质标的，强化投资收益，激发民间投资活力。

展望未来如何进一步充分调动民间投资积极性，陈雳表示，一是进一步拓宽民间投资准入范围，强化政府项目推介与对接服务功能，加强重点发展领域的投资引导，为民间投资提供更多的优质投资标的，提升投资收益率；二是加强民企融资端支持，包括在信贷方面强化银企对接、加强普惠金融扶持，优化民企债券发行流程，探索民企通过新型金融工具融资等。

(责编：杨曦、陈键)

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