原标题：联合国粮农组织亚太植物保护委员会（APPPC）植保无人机施药技术培训班在南京举办

8月24日-8月27日，联合国粮农组织亚太植物保护委员会（以下简称APPPC）植保无人机施药技术培训班在南京举办。来自中国、印度尼西亚、老挝、马来西亚、尼泊尔、萨摩亚、所罗门群岛、泰国、东帝汶、汤加共10个成员国代表，APPPC秘书处、中国农业农村部种植业管理司（农药管理司）等单位的代表及授课专家等近40人参加了培训班。

APPPC执行秘书Yubak在致辞中强调，在化学农药作业方面，我们面临着诸多难题，而错误的化学农药施用，不仅可能会造成农药有效利用率低下，甚至影响人畜健康安全。因此，植保无人机应用和农药的技术创新等非常关键。新技术所带来的成果将有力地促进亚太区域农业的可持续发展。同时，Yubak对中国在本次培训班的专业授课及热情服务等表示衷心感谢，给予高度评价，并希望亚太区域各成员国之间能够相互学习，共同推进农业技术创新，为亚太区域农业建设和发展注入新的活力。

中国农业农村部种植业管理司（农药管理司）植保植检处处长王建强在致辞中，介绍了中国在农药管理和农作物病虫害防控及植保无人机等方面取得的成绩，并分享了中国在植保无人机研发、应用、管理上的经验，但也明确指出植保无人机还存在飘移药害、对农作物中下部病虫防控效果偏低等问题。希望参加培训班的专家和亚太区域成员国代表一起交流好的经验和做法，共同推动亚太区域农药管理及植保无人机应用健康发展。

本次培训专门安排了亚太区域农药应用及展望、植保无人机在中国及其他国家的发展与应用、中国植保无人机施药技术规程最新进展、中国无人机撒施Bt微型颗粒剂防治草地贪夜蛾的实践与思考、植保无人机施药对农药制剂的有关要求、大疆农业的发展与农业无人机的最佳实践、植保无人机在热带果树病虫害防控上的应用、植保无人机大田施药技术及风险控制、植保无人机果园施药技术、中国无人机专业植保服务机构的发展、中国植保无人机的结构特点和风场特性及作业质量检测、中国水稻病虫防控精准施药技术等培训报告，参观了农业农村部南京农业机械化研究所植保机械实验室、江苏省农业科学院食品安全与检测研究所的省部级农药残留检测实验室等。参加培训的10个成员国代表还分别做了国家报告，就其本国的农药管理、农药施用、植保无人机使用及未来展望等做了情况介绍和经验分享。本次培训内容非常丰富，包括植保无人机的管理法规、技术规程、农药制剂、农药助剂、性能测定、风险管控、施药技术培训和专业化统防统治服务等，还有植保无人机配套技术在小麦、水稻、果树、热带作物等的应用，不仅有中国情况，还有其他国家的情况；不仅有中国主要发生的病虫害，还有亚太区域国家重点关注的草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病、稻瘟病等靶标，技术性和实操性强，受训代表纷纷表示非常契合亚太区域的实际需求,也得到了APPPC执行秘书Yubak的充分肯定。

此次培训活动中，代表们还前往南京市六合区赵坝村观摩了善思公司作物医生利用纳米农药开展植保托管服务模式的田间展示。善思公司梁冰讲授了植保无人机田间施用纳米农药的集成技术，代表们对该技术的田间展示产生了浓厚兴趣。善思公司研发的“纳米农药预混技术”被列为2023年农业农村部“植保类”主推技术。随着植保无人机的大量普及，无人机的低容量喷雾条件对农药的性能提出了更高要求，善思公司的纳米农药及其预混技术，显著提高了无人机植保作业效率，大幅度降低了化学农药的施药剂量，有效推进了农业高质量发展。

APPPC执行秘书Yubak认为，善思的纳米预混技术及农技托管服务，非常先进，省时省力，减少了化学农药的用量，提高了农作物产量，增加了农户收益，对农户帮助很大。这样的技术可以引领未来的植保产业更新，值得各位APPPC的代表引进和推广，造福亚太区域农户。

(责编：董童、李源)

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