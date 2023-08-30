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邮储银行与辽宁省签署战略合作协议

2023年08月30日10:06 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行与辽宁省签署战略合作协议

　　8月28日，辽宁省与中央金融机构战略合作协议签约暨银企对接会在北京举行。中国邮政储蓄银行行长刘建军、副行长杜春野出席签约仪式。

　　签约仪式上，辽宁省分别与邮储银行等17家中央金融机构签署战略合作协议；邮储银行辽宁省分行、大连分行与辽宁省内4家重点项目企业签署意向合作协议。

　　辽宁是我国东北地区重要省份，战略地位突出，产业基础和资源禀赋都具有显著优势。辽宁全力实施全面振兴新突破三年行动，推动营商环境持续优化，经济社会发展整体回升向好，取得了令人可喜的成绩。一直以来，邮储银行坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，全力服务实体经济，积极落实国家战略，为辽宁振兴发展贡献力量。

　　邮储银行将以此次战略合作协议签约为契机，抓住辽宁振兴发展的良好机遇，主动对接辽宁金融需求，着力发挥特色化、综合化金融服务优势，在实施央地合作项目、打造乡村振兴“五大工程”、推进普惠小微企业发展、构建现代化产业体系等领域提供高质量金融服务，合力共创辽宁全方位振兴新局面。

(责编：董童、李源)
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