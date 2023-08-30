原标题：光大银行聚焦新市民服务 在学用结合中推动主题教育走深走实

近年来，随着我国城市化进程的快速推进，大量新市民成为城市建设的中间力量，为城市经济发展作出重要贡献。为切实增强新市民群体的获得感、幸福感、安全感，光大银行坚持“以人民为中心”的发展思想，围绕新市民持续完善金融服务，出台24条惠民、利民举措，涵盖创业、就业、住房、养老、消费等10个方面，以高质量和高效率的金融供给为新市民逐梦新生活注入新动能。

全面布局产品创新 助推创业就业

光大银行以稳经济、保民生为主要目标，聚焦服务“骑手”“家政阿姨”“农民工”等群体，全力打造“灵工通”业务服务，针对自由职业者、灵工平台和用工企业分别提供差异化金融服务，助力零工经济快速发展。光大银行“灵工通”可应用到网约车平台、家政公司、外卖及物流配送、同城信息平台等灵活用工场景，提供“账户体系+支付结算+资金管理+融资”的综合金融解决方案。

同时，光大银行围绕特色行业，积极发展场景金融，便捷新市民融资。针对烟草、鲜花行业、农产养殖等行业提供“烟商贷”“鲜花贷”“石榴贷”等特色信贷项目，开展全方面定制化金融服务，为新市民创业就业融资提供更便捷的金融产品。

此外，为进一步把保障新市民合法权益的金融工作做好做细，光大银行将农民工工资保函与对公代发签约开户、个人代发及发卡业务进行整合，打造为农民工工资支付提供综合金融服务的“阳光薪”品牌服务，为农民工工资支付全程保驾护航。

智能化便捷服务 为美好生活添砖加瓦

光大银行围绕出行、医院医保、教育、社区等便民生活场景，启动云缴费跨界生态工程。其中，出行生态工程，以“车”为核心，打造集无感支付、通行、停车、缴费、金融等为一体的综合解决方案；医院医保工程，将医疗、缴费、医保、购药、账户等环节打通，提供完整医疗医保解决方案；教育培训工程，打造集报名、缴费、考试、资金监管、学员管理等为一体的教育培训综合服务平台；社区暖心工程，打通社区便民服务的各环节与流程，打造社区综合服务方案。

同时，光大银行联合大型互联网平台，为新市民提供便利的无抵押、无担保的信用消费贷款，满足新市民购物、装修、旅行、婚嫁、教育等需求，合理发挥平台企业在促进消费复苏、提振市场信心、提升新市民幸福感中的积极作用。

光大银行还向来城务工的农民工新市民定制发行“乡村振兴”主题借记卡，满足新市民客户的日常支付结算需求。该款产品配置专属的服务手续费减免政策，主要包括免收工本费、免收正式挂失费、免收助农取款跨行交易手续费等。下一步，光大银行还将通过丰富借记卡产品服务功能和权益活动，增加涉农客群的获得感和认同感。

施展财富管理优势 拓展金融服务新空间

光大银行聚焦普惠财富管理，为满足新市民多元化投资需求，持续开展投资者教育普及，积极帮助新市民客户培养价值投资、长期投资等健康投资理念，提高客户理财能力，为客户财富积累保驾护航。

光大银行大力发展“1元理财”系列普惠理财服务，为广大新市民提供更多理财产品选择，有效助力新市民家庭财富增值。同时，不断丰富光大理财“财富小妙招”“财富开放麦”等精品投教栏目，以更贴近客户使用习惯的竖屏小视频播放形式，更直观、便捷地帮助投资者了解市场和投资知识，培养良好投资习惯。此外，光大银行在手机银行APP开设养老金融光彩号，专注养老客群服务规划，解读养老政策，宣传养老产品，为新市民客户提供专业化、高品质、一站式养老金融服务，多维度助力共同富裕。

光大云缴费充分发挥光大银行财富管理和金融科技特色，推出“缴费钱包”与“财富钱包”电子账户服务，配套推出“1元理财”“水电燃无忧保险”等普惠型理财和保险产品，通过低起点理财产品销售，为场景提供便利金融功能，打造场景化“微金融”财富生态与“便民缴费+财富管理”的一站式综合服务，交易场景更丰富、惠及客户更广泛。近期上线的首个类余额宝产品——“缴费宝”，将生活缴费与金融服务场景融合，为客户提供融合缴费特色的钱包余额投资服务，支持客户使用货币基金持仓直接进行缴费，为新市民财富管理方式提供新选择。

光大银行作为“金融国家队”的一员，将始终坚守“金融为民”初心，聚焦新市民金融服务需求，持续提升金融服务质效，助力新市民创业乐业，扎根城市，点亮美好新生活。

(责编：董童、李源)

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