原标题：金融助力灾后重建 广发银行在行动

近期，全国多地暴雨引发洪涝灾害。广发银行牢固树立“人民至上，生命至上”理念，将做好防汛救灾和灾后重建作为当前重要任务，压紧压实各级责任，全力以赴保障人员生命财产安全，统筹做好防汛救灾和灾后重建工作。

周密安排部署 强化隐患排查

广发银行党委高度重视，靠前指挥，组织召开专题会议研究部署防汛救灾工作，要求全行上下保持高度警惕，强化组织协调，完善应急预案，紧盯重点领域和关键环节，以“时时放心不下”的高度政治责任感，抓细抓实风险隐患排查、防汛救灾、应急报告等各项工作，做到“组织领导责任落实到位、隐患排查物资保障到位、值班值守应急响应到位”，强化防台防汛工作的全面统筹。

各相关分行紧抓隐患排查，检查辖内网点应急预案、防汛应急物资等防台工作落实情况，压紧压实责任，层层做好安全生产和台风安全防控工作。重点检查基础设施、外墙、楼顶广告牌、门窗、机房、配电房、档案库房及电路电线、排水环境等重要部位和薄弱环节，及时清理杂物，做好危险区域安全提示等，确保安全无死角、无漏洞、无盲区。同时，密切留意台风最新动态，根据实际情况备足防汛应急物资及其他生活物资，开展突发事件处置模拟演练，落实相关防范措施。

主动宣传引导 强化担当作为

根据受台风影响情况，按照各地政府要求，广发银行相关分支机构及时通过在网点张贴公告及企业微信告知等方式做好停业公告，向客户做好沟通解释。同时，充分利用内部工作群，推送台风动态预警信息及科学防护措施，提醒分行外拓工作人员出行务必走安全路线和区域，增强全体员工及群众应对和防范超强台风的意识和能力。

严格落实领导带班和值班值守制度，在台风期间安排员工在单位24小时值班，保应急处置快速有效。各单位负责人及值班人员确保手机24小时开机，通讯畅通，如发生紧急事故，严格落实突发事件报告制度，确保在台风期间能有效应对各类突发情况。同时，密切关注各地人民政府通知要求，及时恢复营业办公。

全力以“复” 做好灾后金融服务

广发银行贯彻落实《国家金融监督管理总局办公厅关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》有关精神，有力保障金融基础服务畅通，合理采取差异化支持政策，强化对小微企业和三农领域等重点对象信贷支持，加强对基础设施修复重建和民生保障领域的信贷支持，做好个人客户的金融服务，提升金融服务效率和针对性。

广发银行北京分行积极履行社会责任，针对在北京洪涝灾害中因遭受严重经济损失，而还款困难的小微企业贷款客户或者个人经营性贷款客户，在核实借款人实际受灾情况的基础上，通过“一户一策、多策并举”的形式，充分运用金融纾困手段，协助借款人开展灾后重建、恢复正常经营。

广发银行时刻关注灾情发展，不断推进“我为群众办实事”走深走实，各级机构积极向受灾受困的群众送去温暖和慰问。北京分行信用卡部党支部积极发出向北京受灾严重的十渡地区的捐助倡议，仅用3天时间完成了捐款募集和物资采购，组织了一支10辆车的越野车车队，驱车100多公里，将230张行军床、230条床单和260条夏季毯子交到十渡镇人民政府手中。

信用卡中心石家庄分中心党支部第一时间响应河北省地方金融监督管理局防汛抗洪救灾活动，联合郑州分中心党总支部、廊坊分中心党支部发起向涿州市码头站镇西刘庄村的灾后重建捐款援助号召，各支部全体员工积极响应，自觉参与捐款，仅用一天时间就募集捐款一万余元。

为帮助受灾地区尽快开展灾后消毒消杀，恢复正常生产生活秩序，广发银行信用卡中心组建党员服务队，赴涿州开展抗洪救灾志愿服务活动，在河北省金融监督管理局的组织安排下，将用捐款采购的饮用水、食品、消毒液等近900件灾后重建急需的物资送给受灾群众。

暴雨无情人有情，合力抗灾渡难关。广发银行将落实落细防汛要求，因地因时因势细化防汛救灾和灾后重建等各项工作，切实与人民群众站在一起，提供真切有温度的金融服务，为全力保障人民群众生命安全和社会大局稳定贡献力量。

(责编：董童、李源)

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