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雄安新区中关村科技园揭牌

2023年08月30日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社石家庄8月30日电（记者杜一方）记者从河北雄安新区管委会获悉，8月30日上午，雄安新区中关村科技园揭牌仪式在雄安新区容东片区华望城举行。

　　活动期间，雄安新区改革发展局、中国雄安集团、中关村发展集团共同签署战略合作协议，20家意向入驻企业、11家中关村集成服务机构分别与雄安新区中关村科技园签署入驻协议。

　　据介绍，建设雄安新区中关村科技园是《京津冀协同发展规划纲要》以及京冀两地《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》明确的重点任务，未来将谋划出台一揽子支持企业科技创新政策，有效增强雄安新区承接北京非首都功能疏解的内生动力，推动建设京津冀协同创新共同体。

　　雄安新区中关村科技园先期以华望城B2和B3栋作为载体建立，总面积共计2.1万平方米；同时，预留B1栋作为扩展运营空间，总面积约1.4万平方米。现已完成B2和B3栋内部及展厅硬装，具备开园运营条件。

　　中关村发展集团相关负责人介绍，中关村发展集团组织11家中关村集成服务机构入驻科技园，能够为科技园企业提供金融、科技、设计、知识产权、资本管理等全方位服务，有助于中关村自主创新经验加快向雄安新区转化。

　　未来，雄安新区中关村科技园将聚焦空天信息、现代生命科学与生物技术、智能网联汽车、人工智能等高端高新产业方向，加快产业和创新资源要素集聚。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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