中国贸促会：企业赴境外参展办展热度不减 7月签发各类证书同比增12.82%
2023年08月30日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者栗翘楚）8月30日，中国贸促会新闻发言人孙晓在例行新闻发布会表示，今年7月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书54.62万份，较上年同比增长12.82%。分类别来看：
全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为326.40亿美元，同比增长5.66%；签证份数34.60万份，同比增长12.25%；办证企业数量4万家，同比增长8.45%。全国贸促系统优惠原产地证书签证份数为14.81万份，同比增长18.38%；办证企业2.11万家，同比增长11.45%。
全国贸促系统RCEP原产地证书签证份数为17298份，同比增长27.03%；办证企业3416家，同比增长20.03%，出口目的国包括日本、印尼、韩国、泰国等12个已实施成员国，预计共为我国产品在RCEP进口成员国减免关税0.09亿美元。
全国贸促系统共签发出境ATA单证册748份，同比增长205.28%；相关ATA单证册涵盖货值约2.38亿元人民币，同比增长188.43%；办证企业505家，同比增长250.69%。这表明近期企业赴境外参展办展热度不减，各地企业赴海外拓展市场意愿强烈。
(责编：王震、吕骞)
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