人民网北京8月30日电 （记者王震）30日，财政部发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，截至6月底，中央财政已下达直达资金3.71万亿元。

全国人大批准预算后，中央财政及时批复部门预算，同时抓紧下达中央对地方转移支付，督促地方和部门尽快细化落实到具体项目。充分用好财政资金直达机制，将约4万亿元资金纳入直达范围。截至6月底，中央财政已下达直达资金3.71万亿元，除由地方统筹用于支持退税减税降费的资金外，各地已形成支出1.95万亿元，支出进度为58.9%。注重与货币政策、产业政策、科技政策、社会政策等协同发力，更加直接有效地发挥积极财政政策的作用。

(责编：王震、吕骞)

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