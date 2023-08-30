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财政部：下半年将着力扩大内需、提振信心、防范风险

2023年08月30日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者王震）30日，财政部发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。对于下半年政策展望，财政部在报告中提出，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一、加力提效实施好积极的财政政策

加强经济财政运行监测和形势分析，密切跟踪地方和部门预算执行情况，用好财政资金直达机制，合理加快财政支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落地见效。延续、优化、完善并落实好减税降费政策，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，支持解决政府拖欠企业账款问题。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，持续加强专项债券项目储备和投后管理，提升专项债券资金使用效益，引导带动社会投资。加强财政、货币等政策的协调配合，强化预期管理，更好发挥协同效应。

二、支持做强做优实体经济

确保研发费用加计扣除等惠企创新政策应享尽享，引导更多中小企业向专精特新方向发展。研究深化财政科技经费分配使用机制改革，不断提升科技投入效能。坚持把制造业高质量发展作为重中之重，强化创新驱动，加大关键核心技术攻关保障力度，研究支持先进制造业发展的相关政策，打造现代化产业体系。健全乡村振兴投入机制，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设等重点任务。落实区域重大战略，增强区域发展协调性均衡性。用好外经贸发展专项资金等政策，支持稳住外贸外资基本盘。

三、切实保障和改善民生

深入实施就业优先战略，用好社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，促进高校毕业生等青年就业创业，鼓励企业吸纳就业。强化各级财政“三保”责任落实，指导地方统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上多下功夫，加大财力下沉力度，加强库款保障情况监测预警，对困难地区及时予以适当支持，确保基层“三保”不出问题。持续做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生保障，上调城乡居民基础养老金水平，加强困难群众救助帮扶，支持做好防汛抗旱工作，不断织密扎牢民生兜底安全网。

四、防范化解地方政府债务风险

进一步压实地方和部门责任，严格落实“省负总责，地方各级党委和政府各负其责”的要求。督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。稳步推进地方政府债务合并监管，推动建立统一的长效监管制度框架。

五、进一步严肃财经纪律

深入贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，加大财会监督力度，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，依法依规加强对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动的监督。完善各类监督主体横向协同、中央与地方纵向联动、财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，形成监督合力，提升监督效能。稳妥推进财会监督专项行动，在推动党中央、国务院重大决策部署有效贯彻落实的同时，严厉打击各类违反财经纪律行为，强化通报问责和处理处罚，使纪律真正成为带电的“高压线”。

(责编：王震、吕骞)
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