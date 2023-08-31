8月30日，中国工商银行公布2023年上半年的经营情况。报告显示：今年以来，工商银行全面抓好信用、市场、操作等各类风险防范，保持风险可控、发展稳健。6月末，工商银行不良率1.36%，较年初下降0.02个百分点，资产质量保持稳定；逾期贷款率比年初下降0.04个百分点，不良贷款与逾期贷款的“剪刀差”连续13个季度为负，继续呈现良好态势。

工商银行相关负责人介绍，在全周期管理方面，工商银行通过加强入口、闸口、出口闭环管理，系统抓好投融资组合风险的“防、化、治”，全周期风险管理持续加强。入口关，推动授信审批新规迭代升级，发挥好审查审批“关键阀”作用，主动预警和阻拦高风险客户、隐性关联与合规性风险融资。闸口关，强化风险跟踪识别与预警防控，持续压降风险贷款占比。出口关，持续强化不良资产清收处置，提升经营处置质效，确保资产负债表干净清爽。

在智能化风控方面，工商银行充分发挥金融科技优势，加强工银融安e系列风险管理智能化平台建设，深化大数据、大模型应用，赋能业务发展。同时，强化数字化转型中的风险管理，不断提升风险数据加总和管理能力，智能化风控水平不断提升。

(责编：曹淼、高雷)

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