原标题：第一轮“蜀里安逸”消费券开领

8月30日晚，由商务部、中央广播电视总台、四川省人民政府联合主办的2023全国金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节启动仪式在成都举行，并在当晚启动发放第一轮“蜀里安逸”消费券。

四川省商务厅推介了2023年度40个“蜀里安逸”消费新场景，涵盖潮品嗨购、不夜天府、味美四川、逸趣田园、和美邻里、乐游蜀地、数字生活、驾享未来、脉动健身、乐活康养十大类别。与此同时，当晚的启动仪式现场还视频连线绵阳、乐山、广安消费节分会场，展示城市联动、活力奔涌的消费现场。

根据记者了解，第二届国际熊猫消费节以“乐购金秋·蜀里安逸”为主题，举办时间为8月30日至10月31日。主要活动包括主题展，9月9日至12日在成都世纪城新国际会展中心举办消费节主题展，展览面积5万平方米，由巴风蜀韵、电商全球购、味美四川、绿色出行、户外潮玩5个板块组成，集中展示全球名品、巴蜀优品、新能源汽车等消费精品。

专项活动中，乐山市开展主题市活动，聚焦当地美食、特色产品，搭建主题馆；其余20个市（州）同步设置分会场，举办系列消费促进活动；省直相关部门（单位）配套开展促进文旅、体育等消费活动。群众性活动则围绕双城经济、线上消费、美食消费，推出2023“成渝双城消费节”“川货电商节”“味美四川”餐饮汇系列活动；围绕汽车消费、夜经济、体育消费、生活消费热点，举办驾享未来、不夜成都、运动嘉年华、天府时尚发布、品味生活周等“蜀里安逸”消费促进活动；同时发动熊猫消费联盟等各类市场主体，策划开展惠民让利促消费活动。

除此之外，本届国际熊猫消费节将聚集40个消费新场景，推出消费热力图，提供“一站式”消费指南。针对零售餐饮、家电家居、体育健康、汽车文旅等重点领域，省市联动、政企协同分批次分渠道在全省范围发放“蜀里安逸”消费券4.5亿元以上。（记者 孟浩）

(责编：曹淼、李源)

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