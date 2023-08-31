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城市漫步，“走”出消费新时尚

2023年08月31日08:27 | 来源：中工网-工人日报
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原标题：扩内需促消费在行动丨城市漫步，“走”出消费新时尚

今年夏天，一种名为城市漫步（City Walk）的旅游方式火了。打开社交媒体和短视频网站，随处可见与之相关的攻略和分享。通过慢节奏的徒步方式，市民游客串联起城市的地标建筑、知名景点、餐厅店铺，在愉悦身心的同时，也为城市消费开拓出新的思路和场景。

从北京的皇城根遗址出发，一路向南漫步到东交民巷；从广州淘金地铁站外的港风隧道、华侨新村的壁画墙，边走边拍到达广州艺术博物馆；从上海静安寺走到中山公园，感受老洋房和网红店的新老元素碰撞……

今年夏天，一种名为城市漫步（City Walk）的旅游方式火了。打开社交媒体和短视频网站，随处可见与之相关的攻略和分享。通过慢节奏的徒步方式，市民游客串联起城市的地标建筑、知名景点、餐厅店铺，在愉悦身心的同时，这一新的时尚风潮也为城市消费开拓出新的场景。

游客一边走一边“买买买”

8月的一个周六，北京白领朱星临时起意，和朋友来了一场城市漫步。他们从西城区的北京鲁迅博物馆开始“溜达”，途经白塔寺、历代帝王庙，到达广济寺，结束了一天的行程。

在白塔寺里的文创商店，朱星给自己挑选了一枚冰箱贴，给外地的朋友邮寄了特色明信片，在鲁迅博物馆喝了创意咖啡，在沿途饭馆吃了午饭，加上两处古建筑景点的门票，一天下来，人均有200多元的消费。“都说城市漫步是不用花钱的快乐，但途中有吸引人的消费，我也愿意为之买单。”朱星坦言。

今年夏天，在北京，与白塔寺相关的城市漫步话题热度十足。众多漫步者纷至沓来，极大带动了周边消费。在白塔寺文创商店，前来打卡消费的游客源源不断，结账处经常排起长队。同时，周边的咖啡馆也经常“一座难求”，还有几家刚开业或即将开业的咖啡馆瞅准商机，将自己打造成漫步线路中的休憩节点和白塔瞭望的拍照点。

记者了解到，在各大城市中，漫步者大多热衷于“串联式”的旅游线路。线路中，除了地标景点，沿途通常还会有当地特色美食、饮品店、文创商店、书店等众多生活化的消费场景。

与传统旅游相比，城市漫步的消费显得更加自由、随性和多元：随心选择两三处步行可达的景点，走累了进咖啡店坐坐，饿了去小吃店补充能量，途中被精致的文创商店吸引，驻足逗留也是一种选择……

深挖消费需求，释放消费潜力

从“特意消费”变成“顺路消费”，漫步者们不经意间为城市消费打开了新的思路和场景。随着城市漫步概念的流行，商家、旅行社等争相入局，推出相关的小型旅游产品。这些旅游产品的费用在几十元至百余元不等，每次活动人数大多控制在20人以下。

记者了解到，以展览、历史文化建筑为主题的城市漫步线路，大多配备了专业的讲解师，满足部分游客对游览深度的较高需求。有游客表示：“从某种角度来说，这算是一种‘知识付费’。”

相比独自一人或三两好友自发成行，城市漫步具有更强的社交属性，对年轻人等群体很有吸引力。抓住消费者社交需求，一些城市漫步组织方将结束地点定在周边的咖啡馆等场所，游客可自愿选择是否继续“边喝边聊”，费用平摊。一趟行程下来，志趣相投的人自然结成了未来的“逛街搭子”。

自媒体博主睿禾平时从事展览策划工作。最近，他当了一次线下城市漫步的领队，带领17名游客在北京798艺术区边走边逛，讲解人文历史变迁，科普艺术展览应该如何看。睿禾向记者介绍说，那次活动中，漫步者里有机械工程师、牙医、中学语文老师，虽来自不同行业但同样热爱艺术的人成了朋友，有人相约下次再来参加他带队的其他活动。

据平台工作人员介绍，除了基本的路线设计和引导陪伴，有的商家还顺势推出了包含官方摄影、深度讲解等专业服务的产品，也受到市场的欢迎。

“小而美”的城市漫步如何做大做强

腾讯营销洞察联合同程研究院发布的《中国旅行消费趋势洞察白皮书（2023年版）》显示：“2023年旅游趋势逐渐向小众独特、自在松弛、未知惊喜、深度在地四个方面发展。”可以说，城市漫步正是当下消费者的旅游需求的一个集中体现。

针对上述消费需求，虽然已出现不少旅游产品，但愿意“付费遛弯”的群体目前仍是少数。一些消费者表示：“几十元的可以考虑，超过百元就觉得不值。”

目前，城市漫步在国内依然是个“小而美”的新业态。有专家提出，城市漫步应持续实践和创新，以满足消费者多样需求。这样才能真正成为一种推动消费升级的力量，而不只是短期热门现象。

目前，国内不少城市已着手推广本地漫步路线。北京市文旅局推出30条“漫步北京”系列主题线路，济南文旅集团推出“City Walk漫游泉城”系列旅游产品，陕西省文旅厅官方微信号推荐“西安City Walk”路线……暑期以来，多地文旅部门纷纷“下场”推荐漫步线路，更好满足消费者城市漫步需求。

当前，文旅部门推出的线路大多是免费的，具有公益性质。南京旅游职业学院副教授卢凤萍认为：“城市漫步要协调好公益与经济的关系，既要将其视为探寻和传播城市文化的社会活动，提供免费的便利性服务，展现城市风采，又要通过城市漫游促进消费市场复苏，有序推动新文旅新消费的增长。”（记者 张千）

(责编：曹淼、李源)
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