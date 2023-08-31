孙飞、陆芸、刘刚

原标题：“相互奔赴”暖消费 共绘优质生活圈

粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。今年以来，面对复杂严峻的外部形势挑战，粤港澳大湾区延续经济复苏势头，交通更趋便利、跨城消费持续火热、人文湾区建设取得新进展，综合实力稳步增强，朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标稳步前进。

交通便利“往来”热

“在家附近就有一个深港直通巴士的站点，单程直达迪士尼不到一个小时。”深圳市民陈先生说，8月初，他带着女儿来香港迪士尼游玩，“当日往返、十分尽兴”。

当下，粤港澳大湾区互联互通持续推进，宜居宜业宜游的优质生活圈正在形成，协同发展迸发强劲合力。

“港车北上”“澳车北上”等机制，正助力港澳与内地民众“往来”升温。

7月1日零时起，“港车北上”正式实施，符合条件的香港机动车车主在香港预约通关获准后，即可畅享粤港澳大湾区的出行便利。

“‘港车北上’方便了一家人的出行，周末可以带着家人去珠海逛一逛，感受不一样的城市风光。”香港车主钟先生说，“港车北上”每次进入内地最长可连续停留30天，这也为自己在大湾区内地城市消费和投资提供了利好条件。

今年更早推出的“澳车北上”自1月1日实施以来，截至8月6日，港珠澳大桥边检站已查验港澳单牌车数量超过55万辆次，其中7月份查验数量超过12.3万辆次。统计还显示，“北上”的澳门备案车辆数占澳门私家车的四分之一。

“一码乘车”助力构建“1小时优质生活圈”。近期，深圳市深圳通有限公司与相关支付企业升级合作，上线深圳通“湾区联动，深港互通，一码通深港”业务。自今年6月开始，使用深圳通、支付宝等应用，即可在深港两地扫码乘坐公交和地铁，乘车费用按实时汇率价格进行结算。

中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说，随着大湾区交通基础设施更加便利，地区间内部往来愈加频繁，空间联系强度不断提升，“1小时生活圈”加快形成。

“跨城消费”添动能

最新公布的数据显示，广东今年上半年GDP首破6万亿元，持续发挥经济大省“挑大梁”作用。香港特区政府发布的报告也显示，在访港旅游业和私人消费带动下，香港经济在2023年第二季度继续复苏。

在不少业内人士看来，“跨城消费”为粤港澳经济带来新动能。

上半年，广东服务业实现较快增长，批发零售、住宿餐饮等接触性聚集性服务业经营情况持续改善，其中住宿和餐饮业增加值同比增长10.3%。香港旅游发展局数据显示，今年7月访港旅客数量约为360万人次，环比上升31%。澳门特区政府旅游局的数据显示，今年1至6月入境旅客累计逾1164.5万人次，日均超过6.4万人次，恢复至2019年全年日均的59.6%。

一系列促消费“新举措”发挥“大作用”。今年4月启动的2023南山区体育消费季活动，截至目前发放消费券金额超1500万元。深圳市南山区副区长叶春说，首期推出跑步专项和游泳专项活动，按照不同测试成绩等奖励消费券；部分活动面向香港地区市民开放，方便香港同胞在南山生活和运动。

“周末经常与朋友相约，去深圳吃饭、逛商场、喝奶茶，还可以点个小龙虾外卖到口岸带回家。”家住新界的香港市民黄小姐说。深圳市统计局发布的数据显示，上半年深圳社会消费品零售总额达5000.02亿元，同比增长11.5%。

7月底，为期4天的2023粤澳名优商品展在澳门举行。参展商总数同比上升两成，产品涵盖电动车、智慧家电、服装文创产品、科创产品、日用品、珠宝首饰等。展会入场约10万人次，组织商业配对338场，促成签约项目54份。展会期间直播超过60场精彩节目，覆盖逾150家参展商，吸引逾130万人次观看。

香港特区政府经济顾问梁永胜表示，展望未来，访港旅游业和私人消费在今年余下时间将仍然是经济增长的主要动力。访港旅客人数应会随着运力和接待能力继续恢复而进一步增加。

人文湾区“加速跑”

香港的创意家具、澳门的“新八景”文创小物、深圳的潮流科技产品……6月初举行的第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，粤港澳三地携手组成“粤港澳大湾区馆”，集中展示大湾区文化创意产业风采与商机，展现人文湾区建设取得新进展。

参观香港故宫文化博物馆、在维港海滨听一场音乐会……到香港旅游不再只是“买买买”，文化深度游正在成为内地游客的热门选择。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出“共建人文湾区”。在中国文艺评论（暨南大学）基地主任蒋述卓看来，“人文湾区就是要打造一个文化创造力兴盛活跃、文化产业体系完善、文化交流国际水平高、文化消费动力充足的优质生活圈。”

粤港澳大湾区文化同源、人缘相亲、民俗相近、优势互补，三地持续在文化、艺术、教育等诸多领域开展交流合作，近年更是呈现加速态势。在一系列务实举措有力推动下，大湾区文化软实力逐步增强，人文精神内涵持续丰富。

暨南大学经济学院教授、特区港澳经济研究所副所长谢宝剑说，从基础设施硬联通、规则对接机制衔接软联通，到民心人文的心联通，更加便利的营商环境、更加优质的生活圈，正吸引“八方来客”在粤港澳大湾区学习工作生活、创新创业，有力促进大湾区的高质量发展。

（据新华社广州电 记者孙飞、陆芸、刘刚）

(责编：曹淼、李源)

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