页岩气领域首项国际标准正式发布
2023年08月31日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：页岩气领域首项国际标准正式发布
科技日报讯 （黄媚 何娜 孙茹 记者何亮）8月30日，记者从中国石油西南油气田分公司天然气研究院（以下简称天研院）获悉，由该院牵头制定的国际标准ISO 7055：2023《天然气 上游领域 滑溜水降阻性能测试方法》正式获得ISO国际标准化组织批准发布。这是页岩气领域的首项国际标准，也是我国在页岩气国际标准领域取得的重要突破，为我国页岩气技术参与国际市场竞争迈出了关键一步。
2010年以来，为突破页岩气开发中降阻性能室内评价方法不准确的技术瓶颈，天研院科研人员对降阻性能测试理论进行系统研究，经过多年持续攻关，首次提出有效管径改进模型。通过对该模型的应用，室内降阻性能测试准确率可提高至90%以上，降阻率达到73%—78%，滑溜水成本降低90%，有效支撑了页岩气“工厂化”作业高效平稳运行。
据了解，该项成果被写入我国能源行业页岩气标准化技术委员会制定发布的首批行业标准中。2021年，ISO国际标准化组织正式批准成立国际工作组推进该项目。2022年，该项目由ISO国际标准化组织正式批准立项，2023年8月成功发布。
(责编：杨曦、陈键)
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