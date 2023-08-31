原标题：新型研发机构一体化创新服务平台发布

科技日报深圳8月30日电 （实习记者罗云鹏）30日，“科创中国”企业家论坛在广东深圳举行，中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称深圳先进院）现场推出新型研发机构一体化创新服务平台。

新型研发机构一体化创新服务平台围绕新型研发机构的理论体系、数字化转型、协同创新等三大关键问题构建，旨在提升新型研发机构的创新效益与效率，促进可持续发展。

2019年，科技部发布的《关于促进新型研发机构发展的指导意见》中，明确了我国新型研发机构的发展定位和方向，提到新型研发机构是聚焦科技创新需求，主要从事科学研究、技术创新和研发服务，投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活的独立法人机构。

“近年来，我国新型研发机构呈现井喷式发展，但新型研发机构在定位、运行管理体制与评价指标方面均存在明显差异性。”深圳先进院数字所所长李烨说。

据悉，新型研发机构一体化创新服务平台由深圳先进院李烨团队牵头，联合北京大学、深圳市科南软件有限公司、深圳市金证科技股份有限公司共同研发，目前该平台已突破6项关键技术，形成专利8项，服务企业800余家。

深圳先进院院长、深圳理工大学筹备办主任樊建平表示，作为我国科技创新实践摸索成型的新事物，新型科研机构聚焦科技创新需求，在产业关键核心技术攻关、科技成果转化、推动科技经济深度融合等方面能够发挥重要作用，将成为我国实现自主创新和科技自立自强的重要力量。

中国科协企业创新服务中心副主任高春波在视频致辞中表示，中国科协企业创新服务中心将进一步推动新型研发机构与“科创中国”试点城市、创新驱动示范市的联系互动，搭建新型研发机构与企业供需对接平台，拓宽产学研合作渠道，推动人才、资金、金融、数据等创新要素向企业集聚。

此外，论坛现场还发布了基于大模型开发“AI+法律”的得理智慧法律系统。该系统由深圳先进院数字所高性能数据挖掘中心主任杨敏团队与深圳得理科技有限公司共建的法律人工智能联合实验室完成，通过与企业协同创新方式，将助力深圳市“20+8”产业集群发展。

(责编：杨曦、陈键)

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