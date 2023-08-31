韩 昱

原标题：加力提效实施好积极的财政政策 支持做强做优实体经济

8月30日，财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，各级财政部门加力提效实施积极的财政政策，完善税费支持政策，切实提高精准性和有效性，大力优化支出结构，着力提高资金使用效益，增强国家重大战略和重点民生保障，财政改革发展各项工作扎实推进。

上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%，31个省份收入同比均实现正增长。全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%，支出结构不断优化，基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点领域支出得到有力保障。

在财政政策展望部分，《报告》指出，下半年，财政部将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。主要包含以下五方面。

一是加力提效实施好积极的财政政策。包括延续、优化、完善并落实好减税降费政策，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，支持解决政府拖欠企业账款问题；加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，持续加强专项债券项目储备和投后管理，提升专项债券资金使用效益，引导带动社会投资；加强财政、货币等政策的协调配合，强化预期管理，更好发挥协同效应等。

二是支持做强做优实体经济。包括确保研发费用加计扣除等惠企创新政策应享尽享，引导更多中小企业向专精特新方向发展；坚持把制造业高质量发展作为重中之重，强化创新驱动，加大关键核心技术攻关保障力度，研究支持先进制造业发展的相关政策，打造现代化产业体系；用好外经贸发展专项资金等政策，支持稳住外贸外资基本盘等。

三是切实保障和改善民生。包括深入实施就业优先战略，用好社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，促进高校毕业生等青年就业创业，鼓励企业吸纳就业等。

四是防范化解地方政府债务风险。进一步压实地方和部门责任，严格落实“省负总责，地方各级党委和政府各负其责”的要求。督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。稳步推进地方政府债务合并监管，推动建立统一的长效监管制度框架。

五是进一步严肃财经纪律。包括深入贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，加大财会监督力度，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，依法依规加强对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动的监督等。

(责编：杨曦、陈键)

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