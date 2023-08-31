孟 珂

原标题：前7个月全国社会物流总额同比增长4.7%

8月30日，中国物流与采购联合会发布数据显示，前7个月，全国社会物流总额189.9万亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%，比上半年回落0.1个百分点；其中，7月份增长4.5%，比6月份回落1.4个百分点。

中国物流信息中心分析师孟圆对《证券日报》记者表示，从历年走势来看，7月份环比回落属正常的季节性波动。当前物流需求基本稳定，社会物流总额累计增速延续平稳恢复势头。

前7个月，工业品物流总额同比增长3.8%，增速与上半年基本持平，7月份同比增长3.7%，环比回落0.7个百分点。

“本月有近八成行业物流总额增速有所放缓，工业物流恢复的势头尚待稳固。从结构看，基础产业、升级产业双向驱动支撑工业物流持续恢复。”孟圆分析称，随着产业向高端延伸、向绿色转型，相关领域物流需求保持较快增长。7月份，航空航天器及设备制造、智能消费设备物流总额同比均超过10%；新能源汽车及相关充电桩产量增速超过20%。

前7个月，单位与居民物品物流总额同比增长10.1%，比上半年小幅提高0.1个百分点。从结构看，线上电商物流持续活跃，7月份，电商物流总业务量指数为121.8点，仍保持较高水平。前7个月全国实物商品网上零售额同比增长10%，占社会消费品零售总额的比重较去年同期提升0.8个百分点。

重点调查数据显示，前7个月重点物流企业业务收入比上年同期增长8.8%，物流业务成本增长8.3%，增速略低于收入0.5个百分点。重点企业每百元物流业务收入中的成本为95.2元，比同期减少0.3元。经营成本快速上涨势头有所缓解。

“今年以来，物流投资持续增长，企业通过增加网点布局密度、设备智能化、企业运营数字化等手段深度挖掘上游需求，提升市场份额，降低企业经营成本。”孟圆表示，但也要看到，物流企业盈利压力依然较大，一是上游需求恢复势头尚不稳定，物流业务收入虽保持增长，但5月份以来增速连续回落；二是企业资金紧张局面有所抬头，流动资金周转率回落，应收账款账期增加，特别是部分中小企业资金紧张的局面有所加剧；三是物流企业盈利水平持续低位，前7个月重点企业收入利润率仍位于4%以下，明显低于规模以上工业企业6.44%的平均水平。

孟圆表示，尽管物流持续稳定恢复仍面临挑战，但也要看到物流行业整体调整适应能力逐步增强，服务质量稳步提升，供应链上下游协同性得到进一步改善，工业、流通等领域产销衔接水平有所提高。后期随着宏观政策逐步精准有力实施，物流运行有望稳步回升。

(责编：杨曦、陈键)

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