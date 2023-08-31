原标题：邮储银行持续提升服务实体经济质效 2023年上半年客户贷款增量创历史同期新高

8月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）公布了2023年半年度报告。上半年，邮储银行践行“5+1”战略路径，大力发展科技金融、生态金融、协同金融、产业金融、绿色金融并将风险合规贯穿始终，围绕“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极全力打造差异化发展特色，依托资源禀赋培育新的竞争优势，持续加快创新突破和转型升级，以实干实效履行国有大行责任担当，奋力开创高质量发展新局面。

半年报显示，截至2023年6月末，邮储银行资产总额突破15万亿元，达15.12万亿元，较上年末增长7.51%；负债总额突破14万亿元，达14.23万亿元，较上年末增长7.48%；经营发展稳健向好，资产质量和风险抵补能力持续保持优良。

服务实体经济质效持续提升

服务实体经济是金融的天职。邮储银行积极履行国有大行责任担当，加大信贷投放力度，持续为实体经济注入金融“活水”。截至6月末，邮储银行客户贷款总额7.82万亿元，较上年末增长8.49%；客户贷款增加6122.34亿元，同比多增752.69亿元，增量创历史同期新高。

在促进区域协调发展方面，邮储银行积极引导资金向战略区域、关键产业和重点项目倾斜，支持国家重点区域发展战略，助力京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展，支持大湾区建设以及黄河流域生态保护，推动雄安新区、成渝地区双城经济圈建设，截至6月末，重点区域公司贷款较上年末增长16.51%。

在推动制造业高质量发展方面，邮储银行在深耕传统制造业的同时，积极拓展具有高创新力、高成长性的先进制造业企业，开发高端装备制造、新能源汽车产业链、节能环保和新能源产业、战略性新兴产业以及传统产业绿色转型等领域，截至6月末，制造业中长期贷款较上年末增长23.64%。

在发力绿色金融方面，今年上半年，邮储银行签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》，成为中国首家签署该倡议的国有大型商业银行；发布首份环境信息披露(TCFD)报告，展现了建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行的实践与成效；累计成立碳中和支行、绿色支行、绿色金融中心等绿色金融机构25家，助力地方经济绿色低碳转型。截至6月末，邮储银行绿色贷款余额5696.99亿元，较上年末增长14.73%。

在建设供应链金融生态场景方面，邮储银行以产业数字金融为方向，深耕重点行业，提供全链条、全流程、全产品的供应链金融服务，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。今年上半年，邮储银行供应链业务投放696.33亿元，余额较上年末增加323.73亿元，供应链有效客户数较上年末增长174.42%。

五大差异化增长极建设成效显著

邮储银行持续打造“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极，通过具有差异化的竞争优势更好服务实体经济，建设一流大型零售银行的步伐更加坚实。

全面推进乡村振兴，邮储银行充分发挥自身优势，厚植“三农”沃土，争当乡村振兴主力军。半年报显示，截至6月末，邮储银行涉农贷款余额突破2万亿元，较上年末增加2329.64亿元，增量创历年同期新高，余额占客户贷款总额的比例约为四分之一，占比居国有大行前列；建成信用村约38万个，评定信用户超千万户；个人小额贷款余额1.32万亿元，较上年末增加1866.91亿元，增量创历年同期新高。

小微企业联系千家万户，邮储银行依托小微金融数字化“5D (Digital)”体系（数字化营销体系、数字化产品体系、数字化风控体系、数字化运营模式、数字化服务方式），不断强化小微金融服务专业核心能力，努力做好中小企业成长壮大的陪伴者。半年报显示，截至6月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.35万亿元，较上年末增加1702.82亿元，增量创历年同期新高；在客户贷款总额中占比超过17%，稳居国有大行前列；有贷款余额客户数208.45万户，较上年末净增15.01万户。邮储银行持续完善科创金融专业服务体系，打造“U益创”科创金融服务品牌，以全方位金融服务支持企业创新发展，截至6月末，服务专精特新及科创企业6.14万户，同比增长超过30%；专精特新及科创贷款余额2923.81亿元，同比增长超过40%。

面对前景广阔的财富管理市场，邮储银行加快财富管理体系升级，深化分层进阶、持续成长的客户链式经营体系；加强理财经理队伍能力建设，打造从长尾客户到私行客户的链式经营体系，专业、专职、数字化的服务体系，全谱系、高质量、开放式的全产品体系，稳健、智能的风控体系，以全天候、立体化的金融服务触达更广大客户。截至6月末，邮储银行服务个人客户6.56亿户，VIP客户(资产10万元及以上)5050.59万户，较上年末增长6.67%；富嘉及以上客户(资产50万元及以上)474.11万户，较上年末增长11.55%；管理个人客户资产(AUM)14.52万亿元，较上年末增加6324.96亿元。

此外，邮储银行深耕金融市场业务，精细化策略管理，做好资产配置，推动交易转型，借助“邮你同赢”同业生态平台持续深化场景建设，同业生态圈的影响力和品牌知名度持续提升。截至6月末，“邮你同赢”同业生态平台注册机构超2100家，已覆盖85%的线下生态圈客户；近800家同业机构在平台开展业务交易，累计交易规模近万亿元。

以机制体制变革激发发展活力

在百年变局加速演进之时，银行业经营发展环境正在发生深刻变化。如何响应客户和市场多元化的金融需求，打造创新引领能力，实现可持续的高质量发展，是商业银行的一大课题。上半年，邮储银行加快创新驱动，以机制体制变革为重点，夯实发展根基，充分激发发展活力。

邮储银行深化体制机制改革，将为客户创造价值作为生存发展的最终指向。上半年，邮储银行围绕客户、产品、联动、服务、风险、科技六个维度打造的公司金融“1+N”经营与服务新体系全面推广落地，以提供主办行式服务为核心，推进组织模式、服务模式、风险模式、激励模式等变革，实现与客户价值共生。半年报显示，上半年邮储银行新增公司客户17.08万户，新增活跃客户15.76万户；主办行客户增长48.98%；公司客户融资总量（FPA）4.21万亿元，较上年末增加5235.19亿元。

集约化运营模式是大型银行降成本、提效率、防风险的有效解决方案。邮储银行加速实施集约化运营转型三年工作方案，统筹协同推进总行集约化项目建设；全面启动十大集约化项目，推动形成集中化、多层次的信贷工厂化体系；实施零售信贷自动化审批，持续迭代优化审查审批模型，深化贷后管理集中运营改革。

在组织架构变革方面，邮储银行加快打造“哑铃型”组织架构，强化总部引领，推进二级分行机构改革，将资源更加精准有效地配置到业务发展的重点领域与关键环节，以机构改革赋能转型发展。

在金融科技赋能方面，邮储银行以“看未来”理念引领业务发展，持续扩大“看未来”技术应用，全面提升“看未来”风险识别能力，坚持用发展的眼光挖掘优质客群，截至6月末，使用“看未来”技术批复客户3514户。同时，邮储银行重构数字基建，探索数字人智能客服、生成式AI定制卡面等新业态；探索数字运营，创新推出“云柜”集约化运营模式；升级数字渠道，重构新一代手机银行，将人脸识别、光学字符识别(OCR)等多项技术融入核心功能，实现千人千面营销服务。

邮储银行将紧扣高质量发展主题，依托资源禀赋重塑发展动力，着眼可持续发展打造面向未来的竞争优势，全面构建独一无二的邮银协同优势，全面构建决胜未来的数智化优势，全面构建广袤无垠的农村市场优势，在落实国家战略、支持实体经济、增进民生福祉中拓展发展空间，走好特色鲜明的大型零售商业银行发展之路，以特色金融服务全方位助力推进高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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