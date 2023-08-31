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中再集团：2023年上半年总保费收入1026.17亿元 同比增16.6%

2023年08月31日10:00 | 来源：中国网财经
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原标题：经营业绩全面提升 高质量发展迈出新步伐 中再集团举行2023年中期业绩发布会

　　8月30日，中再集团召开2023年中期业绩发布会，庄乾志总裁带领管理层团队详细介绍公司2023年上半年经营业绩、战略落地成果和下半年经营思路。本次发布会以“电话会议+视频直播”形式召开，通过与分析师及投资者充分交流互动，增进了资本市场对公司的关注和理解。

　　2023年上半年，面对复杂多变的外部形势，中再集团围绕建设世界一流综合性再保险集团战略目标，全面践行“稳中求进、价值提升”工作总基调，高质量发展迈出新步伐。

　　经营业绩全面提升。2023年上半年，中再集团保费收入快速增长，半年总保费收入突破千亿，达1026.17亿元，同比增长16.6%。集团合并保险服务收入484.66亿元，同比增长16.4%。归属于母公司股东净利润20.12亿元，同比增长331.5%。年化加权平均净资产收益率4.46%，同比提高3.44个百分点。

　　公司业务结构持续优化。基于去年同期口径计算，财产再保险境内非车险业务分保费收入182.39亿元，同比增长15.1%；财产再保险境外业务总保费收入139.23亿元，同比增长22.4%；人身再保险境内保障型业务分保费收入155.59亿元，同比增长15.2%；财产险直保非车险业务原保费收入152.65亿元，同比增长23.9%。

　　公司承保效益大幅改善。在遭受土耳其地震等重大自然灾害损失的情况下，基于去年同期口径计算，中再集团整体承保利润仍实现大幅增长并创历史新高。其中：财产再保险境内业务综合成本率99.65%，同比保持稳定；财产再保险境外业务综合成本率88.45%，同比下降8.05个百分点；人身再保险短期保障型业务综合成本率97.35%，同比下降0.89个百分点；财产险直保业务综合成本率100.86%，同比下降2.14个百分点。

　　服务国家战略展现新作为。公司把握保险再保险在中国式现代化建设中的功能定位，坚持服务国家战略与高质量发展一体推进。2023年上半年，公司提供相关领域风险保障达57万亿元，同比增长21%；服务健康中国战略相关业务覆盖9171万人次，同比增长54%；服务中小微企业99万家，比去年同期增长1.5倍。中再产险签署国内首个“专精特新”专项再保险合约，签订国内首个渔船渔业再保险合同，“一带一路”风险保障达到1200亿元。中再寿险战略性深化“惠民保”业务发展和研究，慢病管理领域创新融合保险、药械、平台三端资源，首创少儿“咳喘保”。大地保险挖掘商圈、医疗卫生等六大场景，推出餐饮综合保障等一批定制产品，服务超6万户小微企业。中再资产以基建强国REITs主题资管产品为抓手，拓宽投资渠道，对清洁能源、保障性租赁住房等重大项目支持力度显著提升。

　　数字化转型持续推进。公司完成集团系统数字化转型落地的顶层设计，发布未来五年数字化转型的拓扑图和路线图，分步启动十二大项目群，赋能业务模式创新与精细化管理。公司加快推进以“再保+直保+资管+经纪”为一体，以“数科+巨灾”为两翼的布局，数科公司设立取得阶段性进展。

　　全面风险管理不断深化。公司风险管理持续稳健，继续保持标普全球评级“A”、贝氏评级“A(优秀)”，评级展望稳定，保险板块各经营主体偿付能力充足。公司完善2023年风险控制方案，增加战略、表外业务等五个维度风险偏好及风险容忍度，推动落地实施。公司推进风控合规信息系统建设，启动国际巨灾组合风险管理平台三期开发项目，风险管理的精细化水平不断提升。

　　展望未来，市场环境稳中向好，中长期结构性机遇逐步显现。面对新的机遇和挑战，中再集团将坚持“规模有增长、承保有效益、投资要稳健”总体经营思路，全力推动年度经营目标达成，加快推进世界一流综合性再保险集团建设，努力为股东持续创造稳定的投资回报。

(责编：曹淼、李源)
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