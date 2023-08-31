人民网北京8月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为持续加强民营企业金融服务，8月30日，金融管理部门联合全国工商联召开金融支持民营企业发展工作推进会。

中国人民银行党委书记、行长，国家外汇局党组书记、局长潘功胜在会上指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是推动我国市场经济高质量发展的重要力量，支持民营企业发展是金融供给侧结构性改革的重要内容。做好民营企业金融服务，有助于进一步激发民营企业韧性与活力，为构建新发展格局、实现高质量发展提供强有力支撑。近年来，金融管理部门认真落实党中央、国务院决策部署，坚持“两个毫不动摇”，推动金融机构加大民营企业金融支持力度。

潘功胜表示，下一步，金融管理部门将以《关于促进民营经济发展壮大的意见》作为支持服务民营经济的行动指南，采取有力措施，为民营企业发展创造积极条件。金融机构要提高政治站位，树立“一视同仁”理念，为民营企业发展提供高质量的金融支持。要持续加大金融资源要素投入，公平公正对待各类所有制企业。要进一步加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳等重点领域民营企业的信贷投放，继续落实好房地产“金融16条”。要畅通民营企业股、债、贷三种融资渠道。贷款方面，实施好再贷款再贴现等货币政策工具，引导金融机构加强对接走访，推进金融产品和服务创新，持续加大对民营企业的信贷投放。债券方面，推动民营企业债券融资支持工具扩容增量，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者配置民营企业债券。股权方面，支持民营企业上市和再融资，积极发挥地方政府专项引导基金作用，完善投资退出机制。建立健全与民营企业常态化沟通交流机制，为金融支持民营企业发展创造良好舆论氛围。

金融监管总局党委委员、副局长周亮指出，金融监管总局始终坚持“两个毫不动摇”，持续完善政策体系，督导各银行保险机构对各类所有制企业一视同仁、平等对待，健全“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，加大对民营企业的信贷支持，努力降低民营企业融资成本，发挥保险保障功能，丰富符合民营企业需求的金融产品，大力提升民营企业金融服务的可得性和便捷度，为民营经济发展壮大营造更好的金融环境。

中国证监会党委委员、副主席王建军强调，证监会将推动注册制改革走深走实，健全资本市场功能，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用。支持符合条件的民营企业上市融资和再融资，优化并购重组“小额快速”审核机制。支持证券公司加大对民营企业服务支持力度，鼓励参与民企股权融资支持工具，通过私募资管计划为民营企业增加融资渠道。深入实施民企债券融资专项支持计划和支持工具。综合运用股票、债券等多种工具，稳妥应对民营房地产企业风险。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经