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暑期超8200万人次出入境

2023年08月31日10:09 | 来源：新华社
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今年暑期是新型冠状病毒感染“乙类乙管”后的第一个暑期，中国公民出入境证件办理需求不断攀升，出入境流量同步大幅增加。国家移民管理局31日发布数据，自7月1日至8月29日，全国公安机关出入境管理机构共签发普通护照342万本、往来港澳台通行证及签注1858.5万本次，环比分别上升7.1%、27.5%。全国边检机关共查验出入境人员8241.3万人次，日均139.7万人次，环比增长19.88%。

其中，内地居民4119万人次，环比增长26.24%；港澳台居民3246.6万人次，环比增长12.82%；外国公民506万人次，环比增长22.31%。查验出入境交通运输工具411.9万架（艘/列/辆）次，日均7万架（艘/列/辆）次，环比增长6.85%。

国家移民管理局新闻发言人介绍，应对暑期“办证热”和“出境游”高峰，国家移民管理局部署指导各地公安机关出入境管理部门科学部署警力，增开办证窗口，延长服务时间，最大限度满足人民群众暑期旅游、留学等办证需求。同时，对因重要商务活动、参加重要会议以及赴境外就医等紧急事由需出境的，还为申请人提供加急办证、集中办证等服务。

全国边检机关按照国家移民管理局统一部署，通过优化勤务组织、及时发布通关提示指引、开足边检查验通道、加强出入境客流疏导等多项措施，全力保障暑期口岸通关顺畅。深圳、珠海等地边检机关还加强与港澳特区出入境管理部门联络协调，共同应对瞬时客流高峰，确保了口岸通关安全有序。

记者：任沁沁

编辑：沈文

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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