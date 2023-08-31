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中央气象台发布台风红色预警

2023年08月31日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第9号台风“苏拉”（超强台风级）的中心已于昨天（30日）晚上移入南海东北部海面，今天（31日）早晨5点钟位于广东惠来东南方向大约330公里的海面上，就是北纬20.9度、东经118.5度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压为925百帕，七级风圈半径220-250公里，十级风圈半径130公里，十二级风圈半径70公里。

预计，“苏拉”将以每小时10公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向广东东部一带沿海靠近，强度缓慢减弱，并将于9月1日下午至夜间在广东惠来到香港一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，45-52米/秒，14-16级），也有可能在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。

8月31日08时至9月1日08时，巴士海峡、台湾海峡、南海东北部、福建沿海、广东中东部沿海、台湾岛南部沿海、东沙群岛将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中巴士海峡偏西海域、南海东北部海域、东沙群岛的风力有9-11级，部分海域风力可达12-13级，“苏拉”中心经过的附近海面风力有14-17级、阵风17级以上。

8月31日08时至9月1日08时，福建东南部、广东东部、台湾岛中部和南部的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨（100-220毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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