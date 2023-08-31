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工行副行长张伟武：多措并举不断提升国际化发展水平

2023年08月31日11:05 | 来源：中国网财经
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原标题：工行副行长张伟武：工商银行多措并举不断提升国际化发展水平

　　8月30日，工商银行副行长张伟武在2023年中期业绩发布会上介绍国际化发展的相关情况，就国际化发展而言，上半年工商银行紧紧围绕服务国家对外开放的大局和客户全球经营的需要，稳步推进国际化战略实施，不断完善境内外、本外币一体化的经营，各项工作稳步提升，取得了比较良好的成效。

　　国际化的经营质效稳步提升。主要境外经营指标方面，上半年境外机构实现了税前利润24.56亿美元，同比增长5.7%，这也高于集团整体的利润增速。境内分行的国际结算量同比增长了6.3%。在境外网络布局方面，上半年工行获得了巴西人民币清算行的资格，境外的人民币清算行拓展到11家。沙特吉达分行正式开业，进一步完善了在中东地区的服务网络。截至6月末，工行已经在49个国家和地区建立了415家机构，并通过参股南非标准银行间接覆盖非洲20个国家。

　　服务稳外贸稳外资持续发力。上半年，工行持续开展稳外贸稳外资的“春融行动”，累计为境内重点外贸外资企业发放表内外融资超过6500亿元人民币，同比增长了5.1%。同时，积极服务贸易新业态、新模式，促进贸易便利化，办理海关“单一窗口”跨境汇款业务居同业首位。此外，加快推广拳头产品“工银全球付”，给全球客户提供安全高效的支付清算服务，已经服务了全球包括中资企业和外资跨国公司在内的上万家企业。

　　跨境人民币服务能力持续提升。今年以来，在全球范围内开展了“春煦行动”，全面提升跨境人民币服务能力和普惠性，帮助客户有效解决跨境融资难、结算难的问题，助力人民币国际化有序推进。上半年，跨境人民币业务量突破了6万亿元，同比增长7.75%，其中中小企业跨境人民币业务量同比增长超过21%。

　　持续深化国际金融合作。工行作为金砖国家工商理事会的主席单位，深入推进金砖国家经济金融合作，参加金砖国家工商论坛等系列活动，推动构建“金砖+”更广泛的伙伴关系。工行牵头设立发起中欧企业联盟，并发挥中欧企业合作桥梁作用，持续开展联盟“走进企业”“走进地方”“走进部委”等系列活动，为中欧经贸及投资高质量发展贡献力量。联盟成立两年以来，成员已拓展至86家，其中全球500强企业40家。工行还持续深化绿色金融国际合作，积极参与国际标准的制定，为绿色发展贡献中国智慧和中国方案。

(责编：董童、李源)
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