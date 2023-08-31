原标题：10亿以旧换新补贴投入市场 家电更新消费撬动行业新增量

现在是老旧家电更新换代的好时机吗？答案是肯定的。日前，国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费的20条措施，明确提出深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收，同时加快实施家电售后服务提升行动。国家发展改革委等三部门联合发布的《关于组织开展第二批家电生产企业回收目标责任制行动有关工作的通知》(以下简称《通知》)也指出，鼓励更多家电企业开展回收工作。这无疑为已经进入存量时代的家电消费市场，提供了以更新消费为主体的全新增量空间。近日，京东宣布将联合家电家居品牌推出以旧换新10亿补贴，让消费者焕新省心更省钱。

促消费保安全 家电以旧换新势在必行

家电是重要的大宗消费品，不但对于改善生活质量、提升生活满意度有着重要作用，而且有助于稳固消费回升态势、充分释放内需潜力，促进经济发展。目前，我国家电行业已从增量市场转为存量市场，家电需求以换新为主。以旧换新作为扩内需、促消费的重要一环，将激发市场活力，提高行业换新效率，有效促进家电市场回暖，并促进我国绿色智能家电消费增长，推动家电行业向绿色低碳转型升级。

与此同时，在2009年至2013年间“家电以旧换新”和“家电下乡”等消费刺激活动中，城乡消费者购买的家电产品均即将或已经进入淘汰期。这些家电如果超期使用，很可能会引发一系列问题。首先，因年久老化存在人身伤害的安全隐患，如漏电、起火、机械危险、漏气等，超期使用越长则发生事故的概率越高。

来自国家应急管理部统计的数据显示，2022年前三季度全国共接报火灾63.68万起，死亡1441人，受伤1640人，直接财产损失55亿元。在已查明的火灾原因中，电气火灾高居榜首，高达19.81万起，占火灾总数的31.1%。可以看出，超期服役的老旧家电，已经严重威胁人们的生命财产安全。

其次，元器件老化所引起的故障频发，可能会不断需要维修，在给生活增添许多烦恼的同时，也增加了家庭支出。再次，过去的家电产品一般都不是节能产品，本身就耗能较大，再加之零配件老化，所产生的能耗可能会超过新产品能耗的30%以上。

出于促进消费、保障安全健康等角度考虑，开展以旧换新活动、有效回收超期家电已势在必行。“20条措施”专门提出，要深入开展家电以旧换新，有条件的地区可开展绿色产品下乡，对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。

《通知》则强调，在第一批家电生产企业回收目标责任制行动的基础上，鼓励更多家电生产企业在积极拓展回收渠道、创新回收方式、优化存储设施、畅通运输网络、加强流向管理、提升处理能力和资源回收利用等方面开展相关工作；鼓励电商平台类企业与各家电生产企业积极开展合作，加强信息共享，共建回收网络，加强回收产品流向管控，深度参与废旧家电回收处理体系建设，推动家电更新消费和绿色发展。

目前，长虹、美的等多家主流家电企业均积极参与回收目标责任制行动，与京东为代表的电商渠道加强信息共享，共建回收网络，并联合推出以旧换新10亿补贴，打通老旧家电回收堵点，解决以旧换新痛点，推动家电更新消费蓬勃发展。

提振家电消费 家电存量市场迎来新增量空间

在当下的家电市场，依然存在众多因素，阻碍消费者更换超期服役的老旧家电。其中最大的难点在于“麻烦”二字，对于广大消费者而言，老旧家电家居产品坏掉之后，无论维修还是回收都异常麻烦，特别是旧床垫、旧马桶等家居商品，拆取、清运还要额外收费。正是因为怕麻烦的心理，导致很多用户对老旧家电一忍再忍、能用就用，或者长期放置不用，不仅造成资源浪费，阻碍了更新消费，同时产生诸多安全隐患。

不过，当拥有供应链优势的京东全面推进以旧换新，这些“麻烦”迎刃而解。根据第三方数据显示，目前上门维修家电的价格通常在300-450元左右。与此同时，消费者投诉的问题重点则是收费项目不合理、价格不透明。而京东联合家电家居厂商为消费者提供10亿的以旧换新补贴，同时创新推出送新取旧一步到位服务，并给予消费者免费上门、免费拆旧、免费搬运等六大以旧换新保障，且电视、冰箱、洗衣机、床垫等部分品类可为消费者提供送、装、拆、清的一体化服务，将以旧换新的服务标准升级到新的高度，彻底打消人们的换新顾虑。

以旧换新的普及，有力提振家电消费，促进家电更新消费和上下游产业发展。同时，京东积极发力生产端和回收端，联合上下游合作伙伴落实生产者责任制，完善从前端旧品估价新品补贴、到中端收旧送新、再到后端旧品处理的废旧家电回收体系，优化以旧换新体验。消费者、生产者与回收者都能得到更多实惠，形成完善的全产业链闭环，实现环境保护与经济发展的双赢。来自北京绿色交易所数据显示，2022年7月1日-2023年6月30日期间，京东家电家居通过以旧换新回收的冰箱、洗衣机等8类家用电器，实现碳减排约15.49万吨，碳减排量相当于多种2000万棵树。京东的数据也显示，京东618期间家电家居以旧换新成交额同比增长150%，购买家电延保服务的订单量同比增长超230%。

有行业观察人士认为，随着家电厂商和电商渠道不断完善废旧家电回收处理体系，将加速推进老旧家电的以旧换新工作，推动资源再生循环利用，促进家电更新消费。沉默已久的家电存量市场，即将迎来绿色循环经济的新动能。

(责编：曹淼、李源)

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