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加多宝集团与中国航天基金会举行战略合作伙伴签约仪式

2023年08月31日12:51 | 来源：人民网
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8月30日，加多宝集团与中国航天基金会在北京举办中国航天事业战略合作伙伴签约仪式，中国航天基金会理事长吴志坚向加多宝集团授牌。

签约仪式现场。（受访者供图）

航天事业作为一项复杂精密的系统工程，其发展水平是一个国家科技硬实力的重要体现。中国航天事业历经60余年砥砺发展，一次次以刷新纪录的表现向世界证明中国航天的风采。

吴志坚表示，中国航天是一项责任重大、使命光荣的事业，一直以来得到国家和社会各界的广泛关注和支持。对于合作伙伴的挑选十分慎重：首先必须是所从事行业的领先品牌，坚持高质量可持续发展；其次要热心航天事业，有长期合作的意愿；最后是积极履行社会责任。“加多宝作为凉茶品类的开创者和凉茶行业领导品牌，坚守匠心品质，品牌美誉度高，勇于担当企业社会责任，非常符合我们选择长期合作伙伴的标准。”吴志坚对加多宝集团大力支持航天事业的胸怀格局表示钦佩和感谢。

加多宝集团副总裁陈文钜表示，中国航天是一个值得全社会共同关注和支持的崇高事业。航天事业的每一次进步，都意味着更高科技的突破，精益求精的细节管理，超高标准的后勤保障。双方达成战略合作，体现了中国航天基金会对加多宝集团品牌力和产品力的高度认可。加多宝将不忘初心，坚守实业报国和公益报国理念，携手中国航天基金会，对标航天品质，以企业品质化经营和高质量发展，持续满足消费者不断增长的高品质凉茶饮品的需求，将中国凉茶推广到全世界，共同迈出以航天梦助力中国梦的坚定步伐。

(责编：董童、高雷)
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