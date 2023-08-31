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人工智能在无人机竞速领域战胜人类冠军

2023年08月31日14:18 | 来源：新华网
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新华社伦敦8月31日电 人工智能（AI）在与人类的竞技中再下一城，这次是在无人机竞速领域。相关论文已于30日发表在英国《自然》杂志上。

瑞士苏黎世大学等机构研究人员开发出一个基于深度强化学习、名为Swift的人工智能系统，该系统操控无人机的能力可在一对一比赛中战胜人类顶尖选手。

人工智能已在国际象棋、《星际争霸》等游戏对决中战胜过人类，但这些都属于棋类或电子游戏，而非真实世界竞技。在此次人工智能与人类对决的第一人称视角无人机竞速赛中，选手需控制高速飞行（时速可达100公里以上）的无人机穿过三维赛道，全程通过机载摄像头的视频直播画面，从无人机的视角观察周围环境并进行操控，这比棋类和电子游戏更具不可预见性，对人工智能来说并非易事。

据介绍，这一人工智能系统将深度强化学习策略与从真实世界采集的数据相结合，在与3名获得过第一人称视角无人机竞速赛冠军的人类选手对战中分别击败了对手，总计25场比赛中获胜15场，而且打破了比赛最短用时纪录，比人类选手的最好成绩还领先半秒。

研究团队表示，这是人工智能发展的一个里程碑，将有助于自动驾驶车辆、机器人等相关领域的研发。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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