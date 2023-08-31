2023年中国银联合作伙伴大会召开
8月29日，以“共建支付+商户生态，提振消费促发展”为主题的银联合作伙伴大会在上海召开，来自政府单位、行业协会、商业银行、支付机构、服务商及头部商户代表共同参会，各方围绕建设“支付+”商户生态、提振消费、促进产业高质量发展等进行深入交流。中国支付清算协会副秘书长亢林、文化和旅游部产业融合处副处长田振、中国商业联合会副秘书长商秀丽、中国银联执行副总裁胡浩中参会并致辞，中国银联首席产品官丁林润出席本次会议。
中国支付清算协会亢林副秘书长指出，在数字化背景下，收单外包市场为服务实体、拉动内需、满足人民美好生活需求发挥了积极作用。支付清算协会将进一步加大宣传力度，抓好登记备案，强化自律管理，推动外包市场合规经营水平和服务质效不断提升，更好发挥对支付产业和实体经济的促进作用。
文化和旅游部产业发展司代表介绍，促进文化和旅游消费加快复苏，是拉动整体消费增长、助力经济社会高质量发展的强劲引擎。文化和旅游部将与银联持续深化合作，会同各支持机构，扩大实施“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动，丰富惠民活动及利企举措，全力提振市场信心，构建新发展格局。
中国商业联合会商秀丽副秘书长指出，商业联合会与银联深度合作，围绕“消费提振年”主题，开展“奥特莱斯时尚购物季节”等系列促消费活动，取得了显著成效。未来双方将继续携手，促进数字零售与实体经济的深度融合，助力经济高质量健康发展。
中国银联执行副总裁胡浩中指出，中国银联坚持“联接创造价值”，着力构建“支付+”商户生态，推动受理和发卡、商户经营和用户经营联动，营造多方共赢的产业生态。下一步，中国银联将加快推进“支付+”商户生态建设，助力支付产业数字化转型。
本次大会上，中国银联重点介绍了“支付+”商户生态体系，及商户私域经营、票券、绿色低碳、银联云解决方案，商业银行、服务商和商户代表分享了依托银联产品，开展数字化转型的实践案例。各方与会代表共同表示，将持续推进“支付+”生态建设，为产业高质量发展，以产业发展助力消费市场振兴，为消费复苏作出更多贡献。
近年来，在人民银行的指导下，在产业各方的支持下，中国银联通过红火计划、政府消费券、主题营销等，多措并举助力消费提振；坚持四方模式，持续完善受理环境，推广云闪付网络支付平台，促进受理、发卡联动。后续，中国银联将坚守”支付为民“的初心，响应国家减费让利、服务实体经济号召，助力支付行业高质量发展。
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