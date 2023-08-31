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自然资源部对福建、广东两省启动地质灾害防御III级响应

2023年08月31日15:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，经气象部门最新预报，受台风“苏拉”和南下冷空气共同影响，未来三天我国东南沿海有强风雨天气，8月31日至9月3日，福建东南部、广东中东部等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。

据自然资源部地质灾害技术指导中心研判，相关区域发生地质灾害的风险高。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》（自然资办函〔2020〕1723号），自然资源部决定于2023年8月31日10时将福建、广东两省的地质灾害防御Ⅳ级响应提升至III级响应，并派司局级同志带队的工作组赴两地指导工作。

自然资源部要求，上述省自然资源主管部门增强风险意识和忧患意识、强化底线思维和极限思维，密切关注台风路径和发展动向，高度重视本轮强降雨过程地质灾害防范应对，采取进一步行动，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

自然资源部还要求，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心加强组织协调、趋势分析、会商研判，并立即组织上述省份驻守和机动专家直达基层协助开展技术支撑工作，有关情况及时报告。

(责编：罗知之、吕骞)
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