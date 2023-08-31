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上海银行与“万企千亿”行动园区代表签署战略合作协议

2023年08月31日15:27 | 来源：上观新闻
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原标题：上银办实事 | 上海银行与“万企千亿”行动园区代表签署战略合作协议

8月30日，国家金融监督管理总局上海监管局举办的上海银行业保险业“万企千亿”行动暨首贷户“千企万户”工程动员大会在上海召开。上海银行作为银行业代表参加，并与园区代表长三角G60科创走廊创新研究中心签署战略合作协议，将提供100亿元意向性融资额度，支持园区内企业高质量发展，合力促进市场主体创新发展，更好激活企业发展动力。

上海银行行长朱健表示，此次专项行动，是落实国务院和上海市近期助力中小微企业稳增长、调结构、强能力的切实举措，行动的开展将更好地激发上海银行服务实体经济、支持中小微企业的动力与活力，充分发挥地方金融机构支持中小微企业主力军作用。

为助力“万企千亿”行动暨首贷户“千企万户”工程，上海银行将深入落实“三个保障”。人力保障保障：设立专项工作领导小组，配备500人的普惠客户经理队伍，设立普惠专职审批队伍，专职服务中小微企业；无缝对接保障：依托上海银行普惠产品平台，加强与科创、制造业、外贸等行业对接，加强与各委办局、主要园区对接，落实产品对接、渠道对接“两个100%”；配套机制保障：配备普惠专项财务资源，推出普惠贷款限时审批承诺机制，完善普惠业务尽职免责机制，积极响应中小微金融需求。

截至2023年6月末，上海银行普惠型贷款客户超33万户，贷款余额超1200亿元。上海银行将以“万企千亿”行动暨首贷户“千企万户”工程为契机，进一步为科创、制造业、外贸企业提供更丰富的金融产品，充分满足中小微企业客户金融需求，力争在“万企千亿”行动暨首贷户“千企万户”工程期间，普惠小微企业贷款投放不低于800亿元，新拓客户不少于1000户。

(责编：董童、李源)
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