原标题：上饶市信州区成立“赣东北”数据与知识产权全产业集聚创新平台

8月25日，“上饶市全面融入长三角数字经济合作恳谈会”在上海举行。信州区与上海新诤信知识产权服务股份有限公司签订合作协议成立“赣东北”数据与知识产权运营中心，结合自身在数字产业化、数字化治理等数据要素方面的优势，积极打造立足上饶、面向赣东北、辐射华中地区的创新平台。

为加强前瞻谋划布局，拓展数字经济发展新空间，塑造发展新动能新优势，信州区将数据作为数字经济时代关键的生产要素，是为把握“数据交易”新赛道，提升区域内企业资源配置及创新能力做出的重要部署；而完善“知识产权”全产业链运营服务，抢占新高地，探索新型运营模式，才能做好长远发展的规划，从而全面促进经济社会高质量发展。

此举是信州区紧紧围绕江西省委、省政府对上饶提出“打造对接G60科创走廊、定向承接长三角数字产业转移示范区”的目标定位，实现数据要素产业市场化的配置体系与知识产权全产业链服务体系的突破，进一步提升信州在赣东北的影响力，加强在科技创新、数字经济、招贤引智和文化影响等关键领域的领导地位，为整个赣东北乃至华中地区的高质量发展注入强劲动力，不断做强做优做大数字经济“一号发展工程”。

(责编：曹淼、李源)

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