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交通银行安徽省分行：助力“政务+金融” “皖事通”金融服务一键直达

2023年08月31日16:12 | 来源：人民网
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2023年是长三角一体化发展上升为国家战略五周年。五年来，沪苏浙皖紧扣“一体化”和“高质量”主题，深入推进长三角政务服务“一网通办”，实现跨区域数据共享应用业务标准互认、流程优化再造，长三角区域居民享受到越来越多的便民福利。

为持续深化长三角地区政务服务“一网通办”改革，创新“政务+金融”融合服务应用，在安徽省数据资源管理局牵头下，沪苏浙政务服务和数据资源部门联合交通银行安徽省分行等单位在“皖事通”APP上启动长三角金融服务专区建设。今年7月25日，服务专区正式上线，金融服务一键触达。

“市民曾反映过，在办理部分政务服务时，涉及资产证明等材料，还要再跑一趟银行窗口。如果可以把这些功能集纳到一个平台，线上线下都是‘最多跑一次’就会方便很多。”汪瑞丰是交通银行安徽省分行金融科技部工作人员，据他介绍，自今年年初以来，交行安徽省分行就在积极为金融服务上线“皖事通”进行各项准备，在与安徽省数据资源管理局共同努力下，今年7月交行安徽省分行率先实现多项功能在“长三角金融服务专区”上线应用。

与各家银行自主开发APP更重视金融服务相比，“皖事通”APP内“长三角金融服务专区”更突出民生服务功能，目前市民可办理在专区内在线预约办卡、大额取现、外币兑换等服务，提供个人二类户开户、个人养老金开户、个人存款证明、个人贷款结清证明、个人交易流水证明等业务，专区以便民、惠民服务为目标，整合长三角三省一市的金融机构、政务要素、企业征信查询等资源，实现服务的聚合和共享。

今年来，交通银行持续发挥总部在沪优势，以“数据多跑腿”，推动多项业务跨区域通办。据了解，交通银行手机银行APP于5月份上线“长三角交政通”服务，用户通过手机银行就能办理长三角三省一市的线上政务服务事项。随着长三角区域一体化的纵深推进，交通银行充分发挥自身优势为长三角一体化高质量发展注入金融支持，以实际行动赋能长三角“政务+金融”一体化发展。

“通过‘政务+金融’方式，交行安徽分行将以优质服务，通过一个平台办理多项金融业务的方式，配合全省优化营商环境和政府数字化转型工作要求，积极参与政银合作机制建设，推进金融服务在政务平台移动端的持续供给，共同为长三角一体化高质量发展贡献新动能。”交行安徽省分行相关负责人说。（胡雨松）

(责编：曹淼、高雷)
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